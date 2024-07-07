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Мы переоцениваем курс тенге: глава Сената высказался о тратах из Нацфонда

Мы переоценим курс тенге: Глава Сената раскритиковал Нацбанк , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 19:01 Фото: ЕАМФ
Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан тратит в два раза больше, чем зарабатывает, сообщает Zakon.kz.

О системном влиянии трат из Нацфонда на экономику спикер Сената высказался на презентации сборника аналитических материалов по достижению ЦУР в Казахстане, подготовленного участниками третьего потока "Школы аналитики".

"Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем. Откуда берутся эти дополнительные средства? Из Национального фонда и заимствований. Мы этими расходами разгоняем инфляцию и цены. Соответственно, Национальный банк повышает процентную ставку, но тем самым ограничивает предпринимательскую активность в стране, а значит, и экономический рост", – сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, есть и вторая часть проблемы, которая может быть даже более серьезной.

"Для трансфертов в бюджет нужно продавать доллары из Национального фонда на наш внутренний валютный рынок. Снова включается закон спроса и предложения. Мы тем самым переоцениваем курс тенге. Наверное, это и неплохо. Но в чем эффект от этого? Переоцененный тенге – это дорогой экспорт и дешевый импорт. А значит, наши товаропроизводители оказываются в невыгодном положении по сравнению с производителями из Китая, России, Турции и других стран: они проигрывают по ценам и, соответственно, снова не растет наше внутреннее производство и промышленность", – заключил глава Сената.

О том, каким будет курс тенге в 2025 и 2026 годах, можно прочитать здесь

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