Срок представления финотчетности и уплаты налогов истекает 22 июля

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В Казахстане 22 июля 2024 года истекает срок представления финотчетности и уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 июля 2024 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов – за июнь 2024 года (ф. 328.00).

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками – если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в июне 2024 года (ф. 851.00);

Декларация по плате за негативное воздействие на .окружающую среду – за 2024 год для плательщиков - операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в июне 2024 года (ф. 870.00). При этом нужно уплатить: НДС в Евразийском экономическом союзе за июнь 2024 года;

акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июнь 2024 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в июне;

плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2024 года;

плату за пользование растительными ресурсами за 2 квартал 2024 года. Читайте также В АРРФР рассказали, как планируют снизить предельные ставки по кредитам Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 июля Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения

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