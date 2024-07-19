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Срок представления финотчетности и уплаты налогов истекает 22 июля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 11:28 Фото: pexels
В Казахстане 22 июля 2024 года истекает срок представления финотчетности и уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 июля 2024 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов – за июнь 2024 года (ф. 328.00).
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками – если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в июне 2024 года (ф. 851.00);
  • Декларация по плате за негативное воздействие на .окружающую среду – за 2024 год для плательщиков - операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в июне 2024 года (ф. 870.00).

При этом нужно уплатить:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за июнь 2024 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июнь 2024 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год: выкуп норматива операторами объектов I и II категорий по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме при оформлении разрешительного документа в июне;
  • плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2024 года;
  • плату за пользование растительными ресурсами за 2 квартал 2024 года.

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