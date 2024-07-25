Тенге без поддержки: почему нацвалюте не удается перейти к полноценному укреплению

По оценкам аналитиков АФК давление на курс нацвалюты также могли оказать новости о представлении Казахстаном в ОПЕК+ графика компенсации перевыполненного плана добычи нефти в рамках договоренностей альянса – 620 тыс. баррелей в сутки (б/с) до сентября 2025 года.

Между тем ранее эксперты озвучивали факторы для возможного укрепления национальной валюты. Среди них повышенные продажи инвалюты из Нацфонда, а также предстоящий квартальный налоговый период в стране, который стартует во второй половине августа. Как поясняли аналитики, в это время традиционно растет предложение инвалюты на рынке.