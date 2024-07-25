Тенге без поддержки: почему нацвалюте не удается перейти к полноценному укреплению
Слабая поддержка
Фото: Национальный банк РК
"Пауза на восстановление оказалась непродолжительной. Это становится спорной тенденцией: тенге так и не удается стабильно отрасти". Анна Бодрова
Аналитик считает, что дополнительно на позиции тенге может оказывать давление отсутствие выраженной поддержки со стороны рынка нефти. Цена на нефть марки Brent уже опустилась ниже 80 долларов за баррель.
Фото: investing
По оценкам аналитиков АФК давление на курс нацвалюты также могли оказать новости о представлении Казахстаном в ОПЕК+ графика компенсации перевыполненного плана добычи нефти в рамках договоренностей альянса – 620 тыс. баррелей в сутки (б/с) до сентября 2025 года.
"При этом наибольшее сокращение может произойти в октябре текущего года (355 тыс. б/с) на фоне предстоящего ремонта на месторождении Кашаган. Это в совокупности с волатильностью нефтяных котировок может сократить приток экспортной валютной выручки на локальный рынок до конца года". АФК
Между тем ранее эксперты озвучивали факторы для возможного укрепления национальной валюты. Среди них повышенные продажи инвалюты из Нацфонда, а также предстоящий квартальный налоговый период в стране, который стартует во второй половине августа. Как поясняли аналитики, в это время традиционно растет предложение инвалюты на рынке.