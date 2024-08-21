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Казахстанцы стали меньше брать ипотеку

домик и деньги, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 14:44 Фото: Максим Золотухин/Zakon.kz
Спрос на ипотечные кредиты со стороны физических лиц в Казахстане снизился на 3% до 210 тысяч заявок. Если же брать динамику за год, то снижение составит 7%, сообщает Zakon.kz.

Как полагают аналитики, снижение спроса на ипотеку имеет субъективную причину и объясняется ужесточением некоторых условий кредитования в предыдущем квартале, а также снижением готовности кредитовать отдельного среднего банка в связи с текущей тенденцией на рынке недвижимости. Именно такую формулировку использовал замдиректора департамента финансовой стабильности и исследований НБРК Жандос Ыбраев по результатам опроса банков о кредитовании за II квартал 2024.

"При этом такое снижение предоставило возможность другим банкам несколько увеличить поток и качество клиентов. В результате, общее количество кредитных заявок на ипотеку снизилось на 3% до 210 тысяч".Жандос Ыбраев

В то же время НБРК отмечает увеличение спроса на потребительские беззалоговые займы вследствие более активного маркетингового продвижения. Также наблюдается рост спроса на автокредиты, что связано с маркетинговыми акциями партнеров-автосалонов.

Подробнее цифры выглядят так. Количество поступивших заявок на потребительские займы с обеспечением увеличилось на 20%, до 46 тыс. Относительно того же периода прошлого года (24673 заявок) рост составил 86,4%.

Количество поступивших заявок на беззалоговые потребительские займы составило 21,8 млн, что на 1% больше первого квартала. Но это на 15,96% больше, чем в аналогичный период прошлого года (18,8 млн), отмечает экономист Анель Давлетгалиева.

Число кредитных заявок на автокредиты увеличилось на 10%, до 997 тыс. Год к году рост составил 48,54% (во втором квартале прошлого года таких заявок было 671,2 тыс.

Осенью банки ожидают увеличения спроса на автокредиты и потребительские беззалоговые займы. На ипотеку и потребительские займы с обеспечением увеличение спроса не прогнозируется.

Отметим, что в опросе банков по кредитованию за II квартал 2024 года приняли участие 19 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты.

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