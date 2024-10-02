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Законодательство РК

Казахстанцы стали богаче: доходы работающих граждан выросли почти на 4 процента

тенге монеты и купюры, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:08 Фото: Zakon.kz
Согласно последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, среднедушевые номинальные денежные доходы казахстанцев во II квартале 2024 года составили 204 963 тенге. Это на 12,6% больше, чем год назад. При этом реальные доходы работников выросли всего на 3,8%, сообщает Zakon.kz.

При этом важно понимать, что 3,8% реального роста доходов состоялись благодаря тому, что инфляция в 2024 году намного ниже, чем в 2023 и, тем более, в 2022 году. Поэтому для корректного вычисления следует из 12,6% номинального дохода вычесть показатель индекса потребительских цен.

Для сравнения – статистика позапрошлого года. Осенью 2022 года реальная заработная плата казахстанцев упала на 8% по сравнению с январским показателем – все из-за галопирующей годовой инфляции свыше 20%.

Также сотрудники БНС отмечают, что среднемесячная заработная плата сегодня составляет 383 365 тенге. При этом медианное значение заработной платы в РК в I квартале 2024 года составило 251 997 тенге.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:08

Фото: stat.gov.kz

Больше всех в 2024 году зарабатывают сотрудники финансовой и страховой отрасли — 800 690 тенге (рост зарплат за год составил 23,3%). На втором месте — работники горнодобывающего сектора — 757 956 тенге в месяц (рост — 12%).

таблица, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:08
таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:08

Фото: stat.gov.kz

Если смотреть по регионам, то самые высокооплачиваемые работники трудятся в Атырауской и Мангистауской областях (590 758 и 568 889 тенге соответственно). В Алматы среднедушевые номинальные денежные доходы составили 297 188 тенге (рост по сравнению с первым полугодием 2023 года 21%). При этом реальные доходы алматинцев выросли на 11,2%.

В Астане аналогичные цифры чуть ниже — 277 211 тенге, это на 11,8% больше, чем в прошлом году. Но реальные доходы выросли всего на 1,6%. В Шымкенте этот же показатель составил 127 857 тенге (рост — 13,8%). Реально же доходы увеличились на 5,3%.

Меньше всего выросли доходы в Карагандинской области и СКО. Реальные доходы там увеличились всего на 0,5%, а номинальные выросли на 11,1% и 9,7% соответственно. Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Казахстане начнется экономический рост и спад инфляции.

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