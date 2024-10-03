Как нужно гасить кредиты: тактика "Лавина" и "Снежный ком"

Потребительский кредит – это хорошо или плохо? Экономисты считают, что с ослаблением инфляции и снижением ставок в Казахстане все больше семей станут относиться к потребительским кредитам не как к финансовому испытанию, а как к составляющей части семейного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Этот экономический постулат проверен во всем мире, ведь при снижении стоимости кредитов люди при тех же процентных выплатах смогут взять в кредит куда большие суммы. И вот здесь возникает один важный вопрос. Взять кредит проще простого. А как потом отдавать?

С одним кредитом все понятно. Если ставка выше инфляции, его нужно гасить по возможности как можно скорее. Но что же делать, если кредитов несколько?

Независимый финансовый консультант Аман Алимбаев предлагает свои варианты погашения кредитов. Например, "Лавина" и "Снежный ком". Эти тактики актуальны, когда у вас больше одного кредита и есть деньги на досрочное погашение. Они помогают выбрать, на какой из кредитов пускать досрочный платеж в первую очередь.

Без примера не разобраться. Представим, что гражданин сегодня взял три кредита, рассуждает финансовый консультант.

На бытовую технику – 800 000 тенге – 1 год под 24%. На отпуск – 400 000 тенге – 5 лет под 12%. На автомобиль – 5 000 000 тенге – 15 лет под 16%.

А потом человек решил от этих кредитов досрочно избавляться. Допустим, этот гипотетический казахстанец может тратить на кредиты 200 000 тенге в месяц. Неважно, сколько кредитов открыто и сколько нужно заплатить обязательно, – он просто будет каждый месяц вносить не только минимальные платежи по графику, но еще и досрочный платеж – так, чтобы в сумме тратил 200 000 тенге каждый месяц.

Но теперь нужно определиться, на какой кредит пускать досрочный платеж. Рассматриваем две тактики: "Лавина" и "Снежный ком".

Суть "Лавины" в том, чтобы всегда в первую очередь гасить тот кредит, по которому выше процентная ставка. Эта методика обоснована математически: чем выше процентная ставка, тем больше переплата. Хотите меньше переплачивать – гасите сначала самый дорогой кредит.

В каком порядке гасить кредиты "Лавиной":

На бытовую технику – 800 000 тенге – 1 год – 24% – через 8 месяцев. На автомобиль – 5 000 000 тенге – 15 лет – 16% – через 39 месяцев. На отпуск – 400 000 тенге – 5 лет – 12% – через 40 месяцев.

Через 8 месяцев наш условный гражданин закроет кредит на бытовую технику, а почти все оставшееся время будет досрочно платить за машину. Кредит на отпуск закроется на следующий месяц после того, как произойдет расчет за автомашину.

Всего по такой стратегии переплата по процентам составит около 1 840 000 тенге.

Суть методики "Снежный ком" такая: в первую очередь надо гасить тот кредит, по которому меньше долга.

В каком порядке гасить кредиты "Снежным комом":

На отпуск – 400 000 тенге – 5 лет – 12% – через 9 месяцев. На бытовую технику – 800 000 тенге – 1 год – 24% – через 11 месяцев. На автомашину – 5 000 000 тенге – 15 лет – 16% – через 41 месяц.

Видно, что количество кредитов уменьшается быстрее: через 11 месяцев у заемщика уже останется только кредит на машину, самый большой. Но последний кредит закроется через 41 месяц – на месяц позже, чем при "Лавине".

Общая переплата по процентам составит ~1 950 000 тенге – больше, чем при "Лавине".

"Плюсы "Снежного кома" только психологические. Если должника беспокоит нависшее количество кредитов, то эта тактика поможет обрести уверенность: мол, количество кредитов быстро уменьшается, значит, я все делаю правильно. Но, несмотря на уменьшающееся количество кредитов, общая переплата будет больше, чем если гасить сначала самый дорогой кредит". Аман Алимбаев

Какую тактику выбрать?

Каждый месяц казахстанец платил за кредиты 200 000 тенге. И при одинаковой нагрузке "Снежным комом" закрыл все кредиты на месяц позже и потратил на них на 110 000 тенге больше, чем при "Лавине". Но выбирать вам: либо меньше переплачивать, либо быстрее уменьшать количество кредитов.

"Если хотите знать мое мнение, мне психологически комфортней не от того, что количество кредитов меньше, а от того, что я по этим кредитам меньше переплатил". Аман Алимбаев

В конце добавим, что, несмотря на то, что кредит – очень удобная финансовая "палочка-выручалочка", следует помнить, что каждый кредит – это разум и ответственность. В Америке, про которую говорят, что там каждый человек уже рождается с кредитом, есть четкое неписаное правило: брать кредит нужно только тогда, когда имеешь запас денег минимум на полгода – пресловутую "финансовую подушку безопасности". Ее всегда, если жизнь заставит, можно направить на погашение кредита.

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