Расходы на спорт выросли, а отдачи нет: Антикор с помощью анализа подтвердил слова Токаева

Антикоррупционная служба совместно с Министерством туризма и спорта провела внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. 7 октября ведомство опубликовало итоги работы, содержащие массу критических моментов, сообщает Zakon.kz.

В Антикоре отмечают, что результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующим развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене.

"Только за последние шесть лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге (2018 г. – 165 млрд тенге, 2019 г. – 204 млрд тенге, 2020 г. – 177 млрд тенге, 2021 г. – 223 млрд тенге, 2022 г. – 296 млрд тенге, 2023 г. – 340 млрд тенге). Запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на текущий и предстоящие два года. Объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели", – отмечают в Антикоре.

Однако Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм: 2020 г. – 83 место (8 – бронза), 2022 г. – 0 медалей, 2024 г. – 43 место (1 – золото, 3 – серебро, 3 – бронза). И во Всемирном спортивном рейтинге: в 2014 г. – 25 место, 2018 г. – 47 место, 2023 г. – 42 место.

Одной из причин, заявляют в Антикоре, являются системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств.

Дисбаланс в финансировании. Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов.

"Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается", – отметили в ведомстве.

Там подсчитали, что за годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй в дальнейшем вернулся в свою страну.

"Зачастую вместо взращивания своих талантов деньги тратятся на игроков других стран. Это подтверждается явным дисбалансом в финансировании спорта. Так, расходы Казахстана на массовый спорт в девять раз меньше, чем на спорт высших достижений (35 млрд против 340 млрд тенге)", – сообщили в Антикоре.

В зарубежных странах, более успешных в спорте, приоритет отдается поддержке массового спорта, который является фундаментом для спорта высших достижений.

Например, в Нидерландах с чуть меньшим населением (17,8 млн) затраты на массовый спорт в два раза больше (497 млн долларов), чем на профессиональный (246 млн долларов). При этом спортсмены этой страны показывают высокие результаты на олимпийских играх.

По сравнению с Нидерландами Казахстан тратит в три раза больше на спорт высших достижений, а на массовый спорт – в семь раз меньше.

Формальные показатели. Показатели развития массовых видов спорта, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023 – 2029 годы носят формальный характер, считают в Антикоре.

"К примеру, акиматы ежегодно должны проводить более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий, в среднем три мероприятия в день. Учитывая, что мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях и объектах, а также открытых местностях, предполагают одновременное нахождение на этих мероприятиях 200 и более зрителей, то показатель явно завышен (п. 40-1 ст. 1 Закона "О физической культуре")", – сообщили в ведомстве.

Размытые приоритеты. Ввиду отсутствия приоритетных видов спорта высших достижений, финансируются непопулярные и безрезультативные виды спорта.

За 2023 год по 31 виду спорта нет ни одной медали. В 2024 году количество финансируемых направлений выросло до 141 вида.

Так, по летним олимпийским видам спорта Казахстан развивает 44 вида, по зимним – 13. Порядка 60% финансируемых направлений спорта высших достижений относятся к неолимпийским – 84 (из 141). Ежегодно на развитие этих видов уходит – 18 млрд тенге (за 2023 год на олимпийские виды затрачено 296 млрд тенге, неолимпийские – 18, иные расходы – 11 млрд тенге).

За рубежом приоритет отдают "точечным" направлениям спорта (в Великобритании развивают 19 видов летних олимпийских игр, в Германии – 18, в Австралии – 12).

Слабая спортивная инфраструктура. Недостаток современных спортивных объектов ограничивает возможности для качественной подготовки спортсменов. Это особенно ощутимо в регионах, где спортивные сооружения часто недоступны или находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Между тем, Концепция развития физической культуры и спорта РК на 2023 – 2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тыс. м² крытых спортсооружений, 376,4 тыс. м² бассейнов (наибольшая нехватка в Алматы, Астане, Туркестанской и Алматинской областях). Вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров", – отметили в Антикоре.

Например, самый дорогой ФК "Астана" (50 млрд тенге за 2018-2023 гг., учредитель – Корпоративный фонд "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" АО "Казспортинвест" Комитета по делам спорта и физкультуры и НОК) не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры.

За шесть лет (2018-2023 гг.) на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге.

Непрозрачный отбор спортсменов для участия в международных соревнованиях. В сфере спорта высших достижений полностью отсутствует цифровизация процессов. Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась.

"В результате профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет призеров, спортсооружений, спортивных секций и тренеров. Отсутствие цифровизации способствует присвоению спортивных званий лжеспортсменам, непрозрачному и субъективному отбору спортсменов для участия в соревнованиях", – отметили в ведомстве.

В Антикоре пришли к выводу, что как следствие указанных факторов, такое положение дел привело к бесконтрольному освоению бюджетных средств, сопряженное с отбором аффилированных поставщиков, фиктивностью учебно-тренировочных сборов и аренды спортивных объектов, завышением оплаты труда легионерам, двойным финансированием.

По итогам анализа внесены рекомендации по пересмотру приоритетов развития спорта, увеличению бюджета на массовый и детский спорт, централизации финансирования, развитию собственной инфраструктуры и детских академий, а также внедрению цифровизации.

27 августа 2024 года на встрече с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.