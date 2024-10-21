"Барселона" разгромила "Севилью" и возглавила рейтинг трех номинаций Ла Лиги
В домашнем успехе "блауграны" авторами голов стали Роберт Левандовски (дубль), Пабло Торре (дубль) и Педри. Единственный мяч в составе гостей забил Станис Идумбо-Музамбо.
Итоговый счет на табло 5:1, "Барса" празднует девятую победу в текущем испанском чемпионате, а вдобавок с ней по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице (27 очков).
После двух мячей в ворота "Севильи" главный снайпер чемпионата Испании Роберт Левандовски упрочил свое верховенство, в его активе сейчас 12 голов в 10 играх.
Фото: Instagram/fcbarcelona
Талантливый вингер "сине-гранатовых" Ламин Ямаль лидирует в списке лучших ассистентов Ла Лиги. В прошедшем матче он отдал шестой голевой пас в текущем чемпионате. Также на счету 17-летнего футболиста четыре забитых мяча в 10 встречах.
Впереди у "Барселоны" два суперпоединка: 23 октября команда немецкого специалиста Флика примет "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА, затем 26-го поедет на "Эль-класико" к мадридскому "Реалу".
Месяц назад "каталонцы" первой из испанских команд достигли рубежа в 6500 голов.