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"Барселона" разгромила "Севилью" и возглавила рейтинг трех номинаций Ла Лиги

Футбол Лидер Ла Лиги , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 14:22 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 21 октября каталонская "Барселона" дома крупно переиграла "Севилью" (5:1). Благодаря этой победе клуб находится на вершине таблицы испанского первенства, а его игроки Ламин Ямаль и Роберт Левандовски занимают первую строчку в споре лучших футболистов, сообщает Zakon.kz.

В домашнем успехе "блауграны" авторами голов стали Роберт Левандовски (дубль), Пабло Торре (дубль) и Педри. Единственный мяч в составе гостей забил Станис Идумбо-Музамбо.

Итоговый счет на табло 5:1, "Барса" празднует девятую победу в текущем испанском чемпионате, а вдобавок с ней по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице (27 очков).

После двух мячей в ворота "Севильи" главный снайпер чемпионата Испании Роберт Левандовски упрочил свое верховенство, в его активе сейчас 12 голов в 10 играх.

Футбол Лучший ассистент, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 14:22

Фото: Instagram/fcbarcelona

Талантливый вингер "сине-гранатовых" Ламин Ямаль лидирует в списке лучших ассистентов Ла Лиги. В прошедшем матче он отдал шестой голевой пас в текущем чемпионате. Также на счету 17-летнего футболиста четыре забитых мяча в 10 встречах.

Впереди у "Барселоны" два суперпоединка: 23 октября команда немецкого специалиста Флика примет "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА, затем 26-го поедет на "Эль-класико" к мадридскому "Реалу".

Месяц назад "каталонцы" первой из испанских команд достигли рубежа в 6500 голов.

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