Что Казахстан покупает в Китае, и что в России

Китай и Россия – основные торговые партнеры Казахстана. На них приходятся приблизительно равные доли импорта-экспорта, а общая сумма внешнеторговых операций с этими странами только за прошлый год превысила 57 млрд долларов США, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что КНР и РФ попеременно становятся лидерами во внешней торговле с Казахстаном – создается ощущение, что эти две страны-гиганта поставили себе цель обогнать друг друга в этом своеобразном экономическом соревновании. Пока Россия имеет наибольшую долю в импорте (29,4%), а Китай отстает — его доля составляет 24,9%.

В 2024 году российские промышленники сделали ощутимый рывок и обогнали китайских коллег. За первое полугодие из РФ в Казахстан ввезли товаров на 11,2 млрд долларов. Это больше на 231,9 млн долларов (2,1%) по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Интересен и торговый баланс двух стран. Так, Казахстан продает в Россию сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, рафинированную медь и медные сплавы, химические радиоактивные элементы и изотопы, руды, концентраты, ферросплавы, сталепрокат, цинк и т.д.

А вот что мы импортируем из России (данные БНС АСПиР РК за 6 месяцев 2024 года, в млрд долларов, справа – рост к 2023 году):

металлы и металлоизделия: 2,2 (+3,6%);

машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты: 2,1 (-0,8%);

продукция химпрома: 1,9 (+6,8%);

продукты питания: 2,2 (+3,3%);

топливно-энергетические товары: 1,1 (+3,8%).

Перейдем к Китаю. Казахстан поставляет в КНР медные руды и концентраты, уран, пшеницу и ячмень, цинк, газ, нефть и т.д. Нужно отметить, что в 2024 году наблюдается некоторое снижение товарооборота между двумя странами, это связано с замедлением темпов роста китайской экономики.

Что же Казахстан завозит из Китая? 90% импорта приходится на пять товарных групп (данные БНС АСПиР РК за 6 месяцев 2024 года, в млрд долларов, справа – соотношение к 2023 году):

текстиль и текстильные изделия: 1,1 (- 15,7%);

машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты: 5,4 (-3,1%);

продукция химпрома: 0,867 (-14,3%);

обувь, головные уборы, галантерея: 0,376 (- 10,3%);

металлы и изделия из них: 0,706 (+ 3,1%).

В конце отметим, что в целом внешнеторговый оборот Казахстана за первое полугодие 2024 года составил 91673,7 млн. долларов США и по сравнению с январем-августом 2023 года в номинальном выражении уменьшился на 0,6%.

Ранее мы рассказали, что кроме России и Китая основными странами – партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Германия (5%), США (4%), Франция (3,3%), Республика Корея (3,1%).