Прогноз: может ли подешеветь доллар на следующей неделе
Фото: freepik
Аналитики назвали основные причины роста доллара по итогам пятницы, и спрогнозировали какой будет динамика курса на последней неделе ноября, сообщает Zakon.kz.
После небольшого снижения курса доллара на этой неделе, по итогам дневных торгов в пятницу, 22 ноября, он вновь вырос до 498,3 тенге.
Фото: KASE
С учетом того, что внешний фон является в целом нейтральным (происходит одновременный рост нефтяных котировок и индекс доллара США), ослабление тенге связано в большей степени с внутренними факторами, говорит ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко.
"Вероятно, позитивные настроения участников рынков, связанные с возвратом обязательной нормы 50% валютной выручки квазигоссектором, несколько ослабли, так как потенциальное увеличение предложение инвалюты может составить лишь около 5% от совокупного месячного объема торгов на KASE. Соответственно, в моменте вновь наблюдается перевес покупателей инвалюты над ее продавцами". Зарина Скрипченко
Ранее, в АФК также прогнозировали, что на курсе нацвалюты потенциально может положительно отразиться норма о продаже валютной выручки субъектами квазигоссектора (КГС), о которой было объявлено 19 ноября, а пик выплаты налогов, который придется на 25 ноября.
По оценкам аналитика эти факторы поддержки тенге сохраняются, так как норма по обязательной продаже валютной выручки субъектами КГС может обеспечивать дополнительное предложение инвалюты на локальном рынке, одновременно с необходимостью конвертации крупными компаниями инвалюты для обеспечения квартальных выплат в бюджет.
"Однако помимо этих факторов на курс тенге влияют и другие события, частично нивелирующие позитивное влияние вышеотмеченных факторов, включая возможное сокращение экспортной выручки из–за волатильности нефтяных котировок и снижения объемов добычи нефти, а также глобального укрепления индекса доллара США". Зарина Скрипченко
В то же время, укрепление курса нацвалюты к декабрю 487,1 тенге за доллар, которое ранее ожидали профучастники финрынка, в текущих условиях маловероятно. Тем не менее, некоторое укрепление тенге до конца месяца возможно вследствие дополнительного предложения инвалюты на локальном рынке, квартальных налоговых выплат крупными экспортерами, а также стабилизации индекса доллара США после выборов президента и ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федрезервом, пояснила Зарина Скрипченко.
"Кроме того, у Нацбанка в запасе остаются несколько рычагов влияния на обменный курс, включая проведение прямых валютных интервенций, увеличение нормы обязательной продажи валютной выручки до 75–100%, а также повышение базовой ставки в стране, которые могут быть использованы регулятором в случае резкого ухудшения ситуации на валютном рынке для обеспечения финансовой и экономической стабильности в стране". Зарина Скрипченко
Неделя стресса
Аналитик Анна Бодрова подчеркнула, что очередная неделя ноября для тенге оказалась еще более стрессовой, чем предыдущая.
Фото: Национальный банк РК
"Доллар США вплотную подходит к отметке в 500 тенге, но пока не перешагнул ее. Такая вероятность точно есть". Анна Бодрова
Эксперт также связывает слабость тенге с сохранением структурных проблем в виде недостаточного предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.
Она отмечает, что импортеры очень активны, а экспортеры предлагают не полный объем долларовой ликвидности. Вместе с этим, на глобальном уровне тенге не хватает опоры в виде нефтяного драйвера.
"На новой неделе ноября все эти катализаторы останутся в силе. Есть немалая вероятность того, что тенге вернется к ослаблению". Анна Бодрова
При этом оптимистичных оснований для ожиданий по укреплению курса тенге к декабрю, по мнению аналитика нет. Это станет возможно "если только Нацбанк не проявит гибкость", так как текущих усилий для укрепления курса тенге недостаточно.
Ожидается, что на следующей неделе американский доллар останется в рамках 490 – 500 тенге, евро – 520 – 532 тенге, рубль – 4,85 – 5,05 тенге, китайский юань – 67 – 69 тенге.
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