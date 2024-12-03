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Законодательство РК

Прогноз: в декабре курс тенге может оставаться под давлением

деньги, тенге, давление, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:57 Фото: Freepik
Давление на тенге в декабре может сохраниться, к таким выводам пришли в Ассоциации финансистов Казахстана. Какие меры могут потребоваться для стабилизации курса нацвалюты, в материале Zakon.kz.

Снижение объемов продажи инвалюты Нацбанком может потребовать дополнительных мер для стабилизации курса тенге, считают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Аналитики напомнили, что первая неделя декабря началась с "глубокого ослабления курса нацвалюты". По итогам торгов на KASE пара USDKZT в понедельник выросла до 524,79 тенге за доллар, сразу на 12,27 тенге. Это произошло при заметном росте объема торгов – до 425,7 млн долларов.

В АФК отметили, что согласно заявлениям министра нацэкономики РК Нурлана Байбазарова, основными причинами снижения курса тенге являются внешние факторы, включая ослабление рубля, низкие цены на нефть и рост индекса доллара США.

"Между тем в ноябре курс нацвалюты ослаб на 5%, несмотря на то, что продажа инвалюты Нацбанком (трансферты и интервенции) составила 2,4 млрд долларов, или 44% от совокупного объема ноябрьских торгов, а квазигосударственные экспортеры конвертировали выручку в рамках нормы о ее обязательной продаже". АФК

При этом, на фоне того, что в декабре Нацбанк собирается продать только 800-900 млн долларов, могут потребоваться дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, считают в Ассоциации. В том числе интервенции, увеличение доли обязательной продажи экспортной выручки, и даже внеочередное повышение базовой ставки.

К слову, в ноябре Комитет по денежно–кредитной политике Национального банка Республики Казахстан повысил базовую ставку сразу на 1% до 15,25% годовых. Ожидается, что следующее решение по базовой ставке регулятор примет январе 2025 года.

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