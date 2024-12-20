Подорожает ли доллар в преддверии новогодних праздников – прогноз

Как может измениться курс доллара на следующей неделе и возможно ли его дальнейшее удорожание к концу года – в материале Zakon.kz.

По итогам пятницы cредневзвешенный курс доллара составил 523,95 тенге, снизившись на 0,05 тенге. В целом, на текущей укороченной неделе курс нацвалюты демонстрировал умеренные колебания в диапазоне 522,58-524,6 тенге за доллар.

Фото: Национальный банк РК

По словам ведущего аналитика АФК Зарины Скрипченко, основное давление на курс на этой неделе могло оказывать снижение нефтяных котировок, умеренное ослабление рубля и рост индекса доллара США. На локальном рынке дополнительное предложение инвалюты по-прежнему обеспечивали такие меры, как обязательная продажа 50% экспортной выручки КГС и конвертация трансфертов из Нацфонда.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали отмечает, что воздействие динамики курса российской валюты на тенге продолжает быть одним из базовых факторов курсообразования валюты Казахстана.

"Основные факторы формирования курса – это по-прежнему бюджетные цели трансфертов из Нацфонда РК, дифференциал ставок в тенге и в инвалюте, сезонный спрос на иностранную валюту в конце календарного года". Жаннур Ашигали

Прогноз на будущее

Что касается курсообразования тенге на перспективу двух недель, то незначительные изменения курса возможны, однако они не подразумевают характер существенной переоценки, считает Жаннур Ашигали. При этом не исключено, что доллар краткосрочно может дорожать и до 530 тенге. Однако эксперт обратил внимание, что среднесрочный коридор колебаний вокруг текущих значений, о которых упоминалось выше, уже сформировался, и сдвиг этого коридора до начала 2025 года маловероятен.

Зарина Скрипченко полагает, что превышение отметки в 530 тенге за доллар возможно в случае реализации негативной форс-мажорной ситуации. Например, при резком падении нефтяных котировок, сильном ослаблении российского рубля или заметном росте индекса доллара США.

Если подобных событий не произойдет, то курс нацвалюты с большой вероятностью будет колебаться вблизи текущих значений, или около 524 тенге за доллар.

При этом существенное укрепление курса тенге в краткосрочной перспективе тоже маловероятно, так как традиционно в предновогодний период наблюдается повышенный спрос на инвалюту внутри страны.

"Это связано с ростом потребительского спроса (новогодние подарки) и количества зарубежных поездок казахстанцев. Также в конце года возможны крупные выплаты по импортным контрактам и в рамках погашения/обслуживания внешнего долга". Зарина Скрипченко

Аналитик напомнила, что согласно декабрьскому опросу АФК, эксперты финрынка ожидают, что через месяц курс по паре USDKZT может составить 524,1 тенге за доллар, через год – 545,2 тенге за доллар.