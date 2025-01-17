На что были потрачены деньги налогоплательщиков Казахстана в 2024 году

Министерство национальной экономики РК отчиталось о стопроцентном исполнении бюджета, большая часть которого была истрачена на поддержку предпринимательства и развитие инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что траты в 2024 году (481,5 млрд тенге) меньше расходов в 2023 году (756 494 млрд тенге) на 36%.

При этом МНЭ РК выделяет четыре основных приоритета развития страны и еще 22 направления, не являющихся таковыми. Согласно документу "Исполнение республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2025 года (агрегированная форма)", основные приоритеты, куда ушла наибольшая часть денег налогоплательщиков, таковы.

Реализация мер государственной поддержки субъектов предпринимательства. Было выделено 249,1 млрд тенге, исполнено сто процентов.

Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в областных центрах, моно-, малых городах и сельских территориях. Выделено 137,1 млрд тенге. План выполнен.

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов. Направлено 30 млрд тенге, все освоены.

Целевые трансферты на развитие бюджету Акмолинской области, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов. Затраты – 23,9 млрд тенге, стопроцентное выполнение.

Из других направлений отметим:

"Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере предпринимательства" – 27,8 млрд тенге.

"Обеспечение повышения квалификации государственных служащих" – 20,7 млрд тенге.

"Формирование государственной политики по привлечению инвестиций" – 11,3 млрд тенге.

Самое важное состоит в том, что на две статьи, связанных с деятельностью АО "ФНБ "Самрук-Казына", в 2024 году было истрачено 0 тенге 00 тиын.

В 2023 году на эти цели ("Увеличение уставного капитала АО "ФНБ "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики" и "Кредитование АО "ФНБ "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики") было выделено 49 477 млрд и 162 600 млрд тенге, соответственно.

Взамен этих трат в 2024 году из бюджета было израсходовано 1,44 млрд тенге на целевое перечисление в АО "НК QazExpoCongress" для организации и проведения Международного форума "Астана" и 2,3 млрд тенге ушли на покупку доли Казахстана в уставном капитале Тюркского инвестиционного фонда.

Ранее мы рассказали, что правительство РК приняло к исполнению республиканский бюджет на 2025-2027 годы.