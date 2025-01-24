Как сильно зависит курс тенге от курса рубля – мнения экономистов

В экспертном сообществе Казахстана не утихают споры по поводу пресловутого влияния российского рубля на казахстанский тенге. Мнения сложились совершенно полярные: от полного отрицания взаимосвязи двух валют до уверений в их тесном взаимодействии, сообщает Zakon.kz.

Свою точку зрения высказал экономист Галымжан Айтказин. Он считает, что зависимость курсов рубля и тенге сильна ввиду тесных связей между Казахстаном и Россией не только из-за фактора географии, но и экономической составляющей.

В качестве примера экономист приводит статистику за период с 2001 по 2024 год как по динамике нашей национальной валюты к доллару США, так и к российскому рублю.

Сразу можно заметить, что до 2015 года (а именно до введения монетарной политики инфляционного таргетирования и "плавающего" обменного курсообразования тенге) существовало практически полностью синхронное поведение двух нацвалют к доллару США. Из этого получается, что кросс-курс тенге к рублю (RUB/KZT) держался стабильно вблизи отметки в 5 или паритета "1 к 5".

Например, за период 2001-2014 годов ослабление среднегодового номинального курса составило: USD/KZT +22,1%, а по USD/RUB +31,9%. Рубль ослабел значительно больше.

В свою очередь среднегодовое изменение курса за период 2001-2014 годов составило: USD/KZT +1,98% и USD/RUB +2,69%. Таким образом, средний кросс-курс за период составил 4,81.

Между тем, за период 2015-2024 годов картина несколько иная. Ослабление номинального курса USD/KZT составило +111,7%, а валютная пара USD/RUB за этот период ослабла лишь на +51.8%.

Тенге за это время ослаб существенно больше рубля. Но среднегодовое изменение тенге и рубля к доллару США было практически идентичным:

USD/KZT +11,12%; USD/RUB +10.58%. Как итог, средний кросс-курс RUB/KZT был за 2015-2024 годы на уровне 5,47.

Если же смотреть за весь период 2001-2024 годов, то видно, что ослабление тенге к доллару США составило +219,9%, а рубля к доллару США составило 217,5%.

"Таким образом, средний кросс-курс был выдержан и составил 5,08. Поэтому аналогичные показатели наблюдаются и по среднегодовому изменению нацвалют к доллару США 5,79% по USD/KZT и 5,98% по USD/RUB". Галымжан Айтказин

Наконец, на фоне начала военных действий в Украине и обрушения импорта в РФ из-за санкций рубль сильно укрепился к доллару США. В результате паритет между тенге и рублем изменился и вырос почти до 7.

Это означает, что тенге тогда стал слабее к рублю, сделав выгодным покупку казахстанских товаров за тенге для российских экономических агентов, но одновременно удорожая импорту из РФ.

"Но, как мы видим в последние два года, рубль стал резко слабеть как из-за восстановления импорта, так и ужесточения санкций в отношении нефтегазового экспорта РФ. Это стало существенно бить по паритету, который не только вернулся к 5, но и стал проваливаться ниже". Галымжан Айтказин

Эпизоды резкого ухода паритета ниже 5 до отметок 4,3 (как в конце ноября 2024 года) объясняются сначала резким обвалом рубля к доллару США, а затем откатом паритета к 5 за счет того, что курс тенге "догоняет" рубль своим ослаблением.

"Сколько бы Нацбанк РК или кто-то еще не считал влияние рубля в текущих условиях необоснованным, фактическая картина говорит об обратном. Поэтому перспективы российской экономики и поведения ее нацвалюты в условиях войны и санкций являются критичными риск-факторами для Казахстана", Галымжан Айтказин

Схожего мнения придерживается и финансист Андрей Чеботарев.

"Россия сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана, и любые колебания рубля немедленно отражаются на курсе тенге. Исторически ослабление рубля практически всегда сопровождалось снижением стоимости казахстанской валюты. Традиционно тесная взаимосвязь между экономиками Казахстана и России делает рубль важным индикатором для участников казахстанского валютного рынка". Андрей Чеботарев

А вот официальная точка зрения. Заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова утверждает, что в настоящее время рынки России и Казахстана находятся и функционируют в разных условиях.

"Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям". Алия Молдабекова

В конце отметим, что в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 91%, далее следуют Кыргызская Республика – 5,8%, Республика Беларусь – 3,1% и Республика Армения – 0,1%.

Если же говорить об общем товарообороте Республики Казахстан, то мы увидим, что доля России в импорте составляет 29,8%, в экспорте – 11,2% (данные БНС АСПиР РК).

Ранее мы рассказали, почему в конце января 2025 года российский рубль начал укрепление по отношению к доллару.