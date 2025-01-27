Путин, Трамп, Украина: мировые рынки замерли в ожидании переговоров

Полный штиль – именно такими словами можно описать сегодняшнюю ситуацию на глобальных рынках. Каждая, даже самая незначительная, новость о возможном урегулировании конфликта в Украине уже является для инвесторов позитивом, сообщает Zakon.kz.

Если взглянуть на общую картину рынка акций, то мы увидим "идеальное затишье". Небольшой подъем зафиксирован на Мосбирже, где индекс почти было подобрался к "круглой" отметке в 3 тыс. пунктов, но сегодня стал откатываться назад.

Фото: investing

А вот примечательная черта: индекс S&P 500 VIX показывает рост колебаний в районе 36%. Дело в том, что приставка VIX означает индекс волатильности, или так называемый "Индекс страха", рассчитываемый Чикагской опционной биржей. По его показателю можно сделать вывод либо о спокойствии, либо о начинающейся панике трейдеров в связи с будущей динамикой цен на рынке. Рассчитывается показатель на основании предполагаемой волатильности опционов индекса S&P 500. Если уровень VIX двигается к 40 пунктам и переходит выше, то это означает показатель наличия паники на рынке. (S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включены акции 500 торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. – Прим. ред.).

Также мы можем видеть, что цены на золото и другие драгметаллы держатся очень близко к историческим максимумам и скоро могут поставить новый рекорд. Это начал работать пресловутый "фактор Трампа" – ведь новый президент США с одной стороны обещает увеличить торговые пошлины, а с другой стороны – снизить налоги в стране, объясняет старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Если это произойдет, то через максимум полгода в США начнет расти инфляция. А во время растущей инфляции лучший защитный актив, как и тысячи лет назад, – это золото, серебро, платина". Ергазы Таубаев

Фото: investing

Что касается нефтяного рынка, то три дня назад стоимость апрельских фьючерсов на нефть сорта Brent упала до 76 долларов за баррель. Это произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.

Сегодня нефть отыграла падение и цены вернулись на уровень 77,58 доллара за баррель.

Индекс доллара продолжает плавное снижение: за три дня он скатился с отметки 107,97 до 106,95.

Фото: investing

Ну и последнее. Не забываем, что с 28 января по 3 февраля в Китае и странах Юго-Восточной Азии празднуется Новый год. Этот фактор, конечно, повлияет на торговую активность многих азиатских покупателей на сырьевых рынках.

Ранее мы рассказали о том, каким будет курс тенге по отношению к мировым валютам в 2025 году.