Какие продукты сильнее подорожали в январе по мнению казахстанцев

Как изменились инфляционные ожидания граждан по итогам первого месяца 2025 года, а также на какие продукты питания отмечался наибольший рост цен – в материале Zakon.kz.

В январе 2025 года инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились до 12,4% на фоне ослабления населением восприятия текущей инфляции, согласно данным Национального банка РК.

В то же время под влиянием динамики номинального обменного курса тенге, уровень инфляционных ожиданий остается высоким. Медианная оценка ожидаемой инфляции через 5 лет в январе 2025 года составила 13,7%.

Среди факторов роста цен, которые респонденты отметили в предыдущем квартале продолжает преобладать изменение цен на продукты питания в магазинах. При этом заметно увеличилась доля респондентов, указавших изменение обменного курса. Также респонденты отметили изменение цен на ГСМ.

Рост цен на продукты питания в январе 2025 года отметили 80,7% респондентов. В декабре 2024 года показатель составлял 70,1%.

Фото: Национальный банк РК

При этом снизилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары и услуги до 9,8% с 15,9%, и до 6,3% с 11,5% соответственно.

По мнению 39,4% респондентов цены на товары и услуги "выросли очень сильно", 49,2% считают рост цен в январе умеренным.

Наиболее подорожавшие продукты

Наибольшее количество респондентов в январе 2025 года среди продуктов питания отметили рост цен на фрукты и овощи, мясную продукцию, сыр и колбасы. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, одежды и обуви, бытовой химии. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно–коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги.

Фото: Национальный банк РК

Индекс потребительских настроений в январе 2025 года составил 106,7, снизившись по сравнению с декабрем 2024 года. Также уменьшилась оценка относительно перспектив развития страны через год. Вместе с этим, в оценках текущего состояния снизились показатели личного материального положения за последний год на 6,7 пункта, составив 95,2, а также готовность к крупным покупкам на 7,2 пункта до 101,4. В целом, 36,6% опрошенных ожидают, что их материальное положение в ближайшие 12 месяцев скорее улучшится, 33% не предполагают каких–либо изменений, ухудшения финансового положения не исключают 13,7% респондентов.

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