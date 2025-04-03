Россия усиливает присутствие в экономике Казахстана

Впервые в истории Россия заняла первое место по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан, обойдя традиционных лидеров – Нидерланды и США, сообщает Zakon.kz.

Это произошло на фоне общего сокращения притока зарубежного капитала, который в 2024 году, по данным Национального банка РК, упал на 28% – с 24 млрд до 17,2 млрд долларов.

Запад уходит, Россия усиливает позиции

Казахстан столкнулся с серьезным падением инвестиций из западных стран. Крупнейшие потери зафиксированы из:

Нидерландов (-2,1 млрд долларов);

США (-1,9 млрд долларов);

Швейцарии (-1,7 млрд долларов);

Китая (-0,9 млрд долларов).

Особенно показательным стало снижение американских инвестиций – впервые валовый приток ПИИ из США стал отрицательным (-870 млн долларов). Это связано с репатриацией капитала, выплатами дивидендов, роялти, процентами по кредитам и возможной продажей активов, считают эксперты Tradereport.kz.

Фото: tradkz

Сырьевой сектор и ключевые регионы под ударом

Основное сокращение произошло в стратегически важных отраслях:

нефтегазовая отрасль – минус 2,7 млрд долларов (-46%);

металлургия – минус 2,0 млрд долларов (-71%);

транспорт и складирование – минус 0,9 млрд долларов (-85%).

Потери понесли крупнейшие регионы страны:

Атырауская область – минус 2,4 млрд (-56%);

Алматы – минус 1,9 млрд (-25%);

Астана – минус 1,2 млрд (-55%);

Восточно-Казахстанская область – минус 1,1 млрд (-66%).

Российский капитал выходит на первый план

На фоне падения инвестиций из западных стран приток ПИИ из России увеличился на 1 млрд долларов. Также рост зафиксирован по Виргинским островам (+486 млн долларов) и Бельгии (+200 млн долларов). Именно увеличение российского капитала позволило России стать главным инвестором Казахстана.

Эксперты связывают этот тренд с глобальными изменениями в потоках капитала. Согласно отчету UNCTAD (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. – Прим. ред.), инвесторы все чаще ориентируются на страны с близкими политическими и экономическими интересами. Для Казахстана это открывает новые возможности, но также несет риски снижения диверсификации экономики.

Казахстану предстоит борьба за капитал

Структурные изменения в глобальной экономике требуют от Казахстана новой стратегии привлечения инвестиций. Для устойчивого роста стране необходимо:

диверсифицировать экономику и снижать зависимость от сырьевого сектора;

повышать инвестиционную привлекательность за счет реформ;

конкурировать за капитал на международной арене.

Сокращение "легких" инвестиций означает, что Казахстану придется активнее бороться за привлечение нового капитала. В ближайшие годы ключевым фактором экономического роста станут качественные реформы и усиление роли несырьевых секторов экономики.

Глобальный тренд: инвестиции в развивающиеся страны падают

Ситуация в Казахстане отражает общий мировой тренд. Согласно отчету UNCTAD, в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны снизился на 2%, что стало вторым годом подряд падения.

Наибольшее сокращение инвестиций произошло в Латинской Америке и Карибском бассейне, где ПИИ упали на 10%. В Юго-Восточной Азии наблюдалось снижение на 3%, а в Африке – на 4%. В Китае, одной из крупнейших экономик, ориентированных на привлечение капитала, приток иностранных инвестиций сократился на 6%.

Фото: unctad

Основные причины глобального снижения инвестиций

Специалисты UNCTAD подчеркивают, что спад глобальных капиталовложений обусловлен разными факторами:

рост процентных ставок в США и ЕС, что делает инвестиции в развивающиеся рынки менее привлекательными;

усиление геополитической нестабильности, вызывающей осторожность у международных инвесторов;

пересмотр транснациональными корпорациями стратегий, фокус на сокращение производственных цепочек и переориентация капиталовложений на развитые рынки.

Для Казахстана это означает необходимость создания более привлекательных условий для инвесторов, включая налоговые стимулы, упрощение регуляторных процедур и развитие инфраструктуры. Только так страна сможет компенсировать потери от глобального снижения инвестиций и обеспечить устойчивый экономический рост.

Ранее мы сообщили, что вице-премьер РК – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане наблюдается очень опасная тенденция – сжатие экономики. Для минимизации рисков, считает он, надо "воспитывать" способность бизнеса генерировать проекты.