Антикор РК внедряет проект по "окрашиванию денег"

3 апреля 2025 года Олжас Бектенов провел совещание, посвященное реализации пилотных проектов по использованию цифрового тенге в целях контроля за расходованием бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

На совещании председатель агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмагали выступил с докладом о ключевых результатах и перспективах внедрения механизма "окрашивания денег". Анализ показал, что коррупции наиболее подвержены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социального обеспечения и строительства.

Фото: primeminister.kz

Основные риски связаны с хищением бюджетных средств через "мертвые души", фиктивные работы и мнимые сделки. Для устранения данных рисков с февраля 2024 года, по поручению главы государства, агентство совместно с национальным банком и правительством приступило к реализации проекта "окрашивание денег" с использованием цифрового тенге.

На основе проведенного анализа выявлены ключевые отрасли, наиболее подверженные коррупционным рискам: строительство автомобильных и железных дорог, а также закуп сельскохозяйственной техники и животных.

Во время совещания Асхат Жұмагали отметил, что механизм "окрашивания денег" позволяет:

маркировать бюджетные средства, закрепляя их за конкретными целями;

исключить фиктивные сделки и возможность обналичить или перевести деньги третьим лицам;

отслеживать весь цикл движения средств — от выделения бюджета вплоть до последнего получателя-подрядчика (в режиме реального времени видеть, куда и как расходуются деньги);

благодаря уникальному коду, видеть всю историю транзакций и назначение платежей.

"Что касается цифрового тенге, как основной темы обсуждения, я поддерживаю все ваши начинания. Нужно обратить обязательноевнимание на то, чтобы внедрение цифрового тенге помогало в реинжиниринге процессов по финансированию с учетом новых реалий. Необходимо расширять пилотирование цифрового тенге", – сказал премьер-министр Олжас Бектенов.

Для полноценной реализации механизма необходимо обеспечить комплексную интеграцию информационных систем.

Ранее стало известно, что в Казахстане снизилось число операций по выдаче наличных денег.

