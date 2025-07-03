Казахстан бьет рекорды по росту цен в ЕАЭС

Данные Евразийской экономической комиссии показывают, что в 2025 году продолжается усиление инфляции во всех странах ЕАЭС. Однако в этом экономическом ландшафте выделяется Казахстан, демонстрирующий наиболее агрессивный рост цен практически по всем фронтам, сообщает Zakon.kz.

Общий фон: быстрее и быстрее

Согласно последнему отчету ЕЭК, общий индекс потребительских цен (ИПЦ) по ЕАЭС в мае 2025 года к апрелю того же года составил 100,5%. Если отсчитывать с декабря 2024 года, накопленный рост цен достиг 3,9%. В годовом выражении с мая 2024 года инфляция в среднем по союзу ускорилась до 9,7%.

Драйверами инфляции традиционно выступают платные услуги и продовольственные товары.

За период с декабря 2024 года по май 2025 года платные услуги подорожали на 5,8% в среднем по ЕАЭС. Продовольствие прибавило 4,8% к своей стоимости , тогда как непродовольственные товары показали более скромный рост – лишь 1,1%.

Лидер инфляционной гонки

Именно Казахстан стал страной с наиболее ощутимым ростом потребительских цен в мае 2025 года. Общий ИПЦ республики по сравнению с декабрем 2024 года подскочил на 6,1%, что значительно превышает средний показатель по всему ЕАЭС. В годовом измерении (май 2025 г. к маю 2024 г.) инфляция в Казахстане достигла 11,3%.

Более детальный анализ выявляет следующее:

Продовольствие. Казахстан зафиксировал самый высокий прирост цен на продукты питания в ЕАЭС – 6,7% с декабря 2024 года по май 2025 года. Для сравнения, в России этот показатель составил 4,5%, а по ЕАЭС в целом – 4,8%.

Казахстан зафиксировал самый высокий прирост цен на продукты питания в ЕАЭС – 6,7% с декабря 2024 года по май 2025 года. Для сравнения, в России этот показатель составил 4,5%, а по ЕАЭС в целом – 4,8%. Непродовольственные товары. И здесь Казахстан в лидерах с ростом цен на 3,6% за тот же период. При этом Армения, например, демонстрирует даже снижение на 0,3%.

И здесь Казахстан в лидерах с ростом цен на 3,6% за тот же период. При этом Армения, например, демонстрирует даже снижение на 0,3%. Платные услуги. Наиболее драматичный скачок цен произошел в сфере услуг в Казахстане – внушительные 7,8% с декабря 2024 года. Это значительно опережает средний показатель по ЕАЭС (5,8%).

Фото: Zakon.kz

Важно отметить, что все представленные данные являются предварительными и могут быть уточнены в будущем. Тем не менее текущие цифры уже дают четкое представление о текущих инфляционных тенденциях в ЕАЭС и выделяют Казахстан как ключевую точку повышенного внимания для экономических аналитиков.

Ранее мы сообщили, что Казахстан занял третье место в ЕАЭС по темпам роста ВВП в 2024 году.