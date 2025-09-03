В РК изменились правила ведения банковских счетов и переводов денег

Постановлением правления Национального банка от 25 августа 2025 года внесены изменения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов и Правила осуществления безналичных платежей или переводов денег на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и Законом о платежах и платежных системах, а также следующее понятие:

динамическая идентификация – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на подписание заявления на открытие банковского счета и подписание договора банковского обслуживания путем использования одноразового (единовременного) кода.

Уточняется, что открытие клиенту банковского счета осуществляется банком после принятия мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии со статьей 5 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОДФТ), а также с учетом требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК и Национального оператора почты.

Вместе с тем правила дополнены новым пунктом о том, что банки осуществляют отказ или приостановление исполнения указания или расходных операций по банковскому счету, блокирование сумм денег на банковском счете при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества.

Эта норма введена в действие с 31 августа 2025 года.

В Правилах осуществления безналичных платежей или переводов денег на территории Казахстана часть пунктов изложена в новой редакции.

Указывается, что платежное поручение представляет собой указание отправителя денег банку о безналичном платеже или переводе денег в пользу бенефициара в сумме и в соответствии с реквизитами, указанными в платежном поручении.

Для осуществления безналичного платежа или перевода денег в пользу бенефициара в национальной валюте РК на территории республики отправитель денег предъявляет в банк платежное поручение по форме.

В графе "назначение платежа" отправитель денег указывает назначение платежа, наименование, номер и дату документа (при его наличии), на основании которого осуществляется безналичный платеж или перевод денег и иные реквизиты, предусмотренные Правилами, а также в графе "код назначения платежа" указывается кодовое обозначение платежа.

При уплате платежей в бюджет в платежном поручении указывается цифровое обозначение кода бюджетной классификации. Правильность указания кода бюджетной классификации в платежном поручении обеспечивается отправителем.

При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений или взносов в фонд социального медицинского страхования за свое обособленное подразделение в графе "Фактический плательщик" указывается наименование обособленного подразделения юридического лица, по обязательствам которого осуществляется платеж, а в графе "ИИН (БИН)" – его БИН.

При уплате налога на транспортное средство (в том числе через электронные терминалы) в графе "Назначение платежа" указываются в следующей последовательности "VIN", идентификационный номер транспортного средства, символы "/V", назначение платежа.

При уплате судебным исполнителем в рамках исполнительного производства платежей в бюджет по обязательствам должника в графе "Фактический плательщик" указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) должника, за которого осуществляется платеж, а также в графе "ИИН (БИН)" – его ИИН.

При уплате штрафов по административным правонарушениям в графе "Назначение платежа" указываются "ADM", идентификационный номер материала по административному правонарушению, символы "/A", назначение платежа.

При уплате платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве в графе "Назначение платежа" указываются "DDU", идентификационный номер зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве, символы "/D", назначение платежа.

Вместе с тем правила дополнены пунктами о том, что при уплате платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве, указывается цифровое обозначение кода назначения платежа, выделенного для осуществления платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве.

Правильность указания номера зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве и кода назначения платежа в платежном указании обеспечивается отправителем денег.

Банк отправителя денег осуществляет проверку по ИИН отправителя денег на наличие зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве в случае, если кодовое обозначение назначения платежа в платежном поручении соответствует кодовому обозначению назначения платежа, выделенному для осуществления платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве.

Также добавлено, что в платежном извещении на уплату платежей за приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или в комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве в графе "Назначение платежа" указываются "DDU", идентификационный номер зарегистрированного договора о долевом участии в жилищном строительстве с уполномоченной компанией в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве, символы "/D", назначение платежа.

Кроме того, дополнено, что банк отказывает в исполнении указания или приостанавливает исполнение указания или расходные операции по банковскому счету, блокирует сумму платежа или перевода денег по выявленным платежным транзакциям с признаками мошенничества клиента.

Возврат денег, заблокированных при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества, осуществляется банком бенефициара в соответствии со статьями 25-1 и 57 Закона о платежах и платежных системах.

Постановление вводится в действие с 13 сентября 2025 года.