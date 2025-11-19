Инфляция в Казахстане уходит из мегаполисов на периферию – Нацбанк
Структурный конфликт: товары против услуг
Согласно данным Нацбанка и БНС АСПиР РК, главный ценовой конфликт сместился на уровень регионов, например, в Карагандинской области и области Улытау общий годовой рост цен достиг максимальных 14,2%.
В целом же национальный показатель инфляции (12,6%) снизился благодаря тому, что рост цен на платные услуги резко замедлился до 12,9% (против 15,3% месяцем ранее).
Однако это снижение было частично нивелировано ускорением инфляции в других сегментах:
- продовольственные товары: рост ускорился до 13,5% (с 12,7%),
- непродовольственные товары: рост ускорился до 11,0% (с 10,8%).
Выше общереспубликанского уровня инфляция сложилась в 10 регионах.
Фото: Zakon.kz
Региональный разрыв
Для анализа ценового давления наиболее важны пиковые значения в разрезе компонентов.
- Продовольственная инфляция. Самый высокий рост цен (значительно выше национальных 13,5%) зафиксирован в области Улытау (16,7%) и Акмолинской (16,3%) области. Также в пятерку лидеров по удорожанию продуктов вошли Астана (15,7%) и Павлодарская область (14,8%).
- Платные услуги. Антирекорд по росту цен на услуги принадлежит Атырауской области (18,2%). Выше 15% также поднялись цены в Карагандинской (15,9%) и Алматинской (15,6%) областях.
- Непродовольственные товары. Самый высокий рост цен (выше 14%) отмечен в Актюбинской области (14,0%).
Самый низкий годовой уровень инфляции в стране показал Алматы (11,2%).
Фото: Zakon.kz
Дефляция в мегаполисах, инфляция на периферии
В октябре 2025 года месячная инфляция в целом по стране составила умеренные 0,5%.
Однако этот показатель маскирует сильную разницу между центром и регионами:
Максимальное месячное удорожание зафиксировано в Алматинской области (1,1%). В то же время Алматы показал месячное снижение цен (-0,1%), а Астана – минимальный рост (0,1%).
Тот факт, что крупнейший мегаполис страны ушел в дефляцию за месяц, в то время как окружающий регион показал самый высокий скачок, свидетельствует о перераспределении ценового давления и возможном временном насыщении городского спроса.
