Инфляция в Казахстане уходит из мегаполисов на периферию – Нацбанк

Годовая инфляция в Казахстане в октябре 2025 года замедлилась до 12,6% (с 12,9% в сентябре). Однако это снижение стало результатом резкого торможения роста цен на платные услуги. Фактически продукты и непродовольственные товары продолжают дорожать ускоренными темпами, сообщает Zakon.kz.

Структурный конфликт: товары против услуг

Согласно данным Нацбанка и БНС АСПиР РК, главный ценовой конфликт сместился на уровень регионов, например, в Карагандинской области и области Улытау общий годовой рост цен достиг максимальных 14,2%.

В целом же национальный показатель инфляции (12,6%) снизился благодаря тому, что рост цен на платные услуги резко замедлился до 12,9% (против 15,3% месяцем ранее).

Однако это снижение было частично нивелировано ускорением инфляции в других сегментах:

продовольственные товары: рост ускорился до 13,5% (с 12,7%),

рост ускорился до 13,5% (с 12,7%), непродовольственные товары: рост ускорился до 11,0% (с 10,8%).

Выше общереспубликанского уровня инфляция сложилась в 10 регионах.

Региональный разрыв

Для анализа ценового давления наиболее важны пиковые значения в разрезе компонентов.

Продовольственная инфляция . Самый высокий рост цен (значительно выше национальных 13,5%) зафиксирован в области Улытау (16,7%) и Акмолинской (16,3%) области. Также в пятерку лидеров по удорожанию продуктов вошли Астана (15,7%) и Павлодарская область (14,8%).

Платные услуги. Антирекорд по росту цен на услуги принадлежит Атырауской области (18,2%). Выше 15% также поднялись цены в Карагандинской (15,9%) и Алматинской (15,6%) областях.

Антирекорд по росту цен на услуги принадлежит Атырауской области (18,2%). Выше 15% также поднялись цены в Карагандинской (15,9%) и Алматинской (15,6%) областях. Непродовольственные товары. Самый высокий рост цен (выше 14%) отмечен в Актюбинской области (14,0%).

Самый низкий годовой уровень инфляции в стране показал Алматы (11,2%).

Дефляция в мегаполисах, инфляция на периферии

В октябре 2025 года месячная инфляция в целом по стране составила умеренные 0,5%.

Однако этот показатель маскирует сильную разницу между центром и регионами:

Максимальное месячное удорожание зафиксировано в Алматинской области (1,1%). В то же время Алматы показал месячное снижение цен (-0,1%), а Астана – минимальный рост (0,1%).

Тот факт, что крупнейший мегаполис страны ушел в дефляцию за месяц, в то время как окружающий регион показал самый высокий скачок, свидетельствует о перераспределении ценового давления и возможном временном насыщении городского спроса.

