Казахстан в тисках перегрева: МВФ вынес вердикт экономике страны

Экономика Казахстана демонстрирует впечатляющую устойчивость, но за стремительный рост приходится платить высокой инфляцией, сообщает Zakon.kz.

Исполнительный совет МВФ подвел итоги консультаций с властями РК, отметив как успехи, так и тревожные "красные флажки" в финансовой системе.

Рост выше ожиданий

Несмотря на глобальную турбулентность, 2025 год стал для Казахстана периодом активного подъема, говорится в отчете. Эксперты МВФ высоко оценили способность страны адаптироваться к колебаниям цен на нефть и политической неопределенности. Экономика разогналась до внушительных 6,3% роста ВВП, чему способствовал не только сырьевой сектор, но и небывалая активность в строительстве, торговле и услугах.

Однако аналитики фонда предупреждают: такой рывок привел к признакам экономического "перегрева". Внутренний спрос настолько высок, что предложение за ним не успевает, а это – прямой путь к росту цен в магазинах.

Примечание Zakon.kz. В теории считается, что "Перегрев экономики" – это ситуация, когда экономический рост становится слишком быстрым и неустойчивым, превышая потенциальные возможности производства из-за ограниченных ресурсов.

Основные признаки:

Высокая инфляция из-за превышения спроса над предложением.

Низкая безработица и дефицит рабочей силы.

Избыточное кредитование и чрезмерные вливания капитала, создающие "пузыри".

Перегрев часто приводит к рецессии, когда ЦБ повышает ставки для охлаждения, спрос падает, цены корректируются.

Похвала и критика: две стороны одной медали

Исполнительные директора МВФ подчеркнули, что банковский сектор Казахстана остается "крепким орешком". Банки сохраняют устойчивость и капитализацию даже в условиях бурного роста потребительского кредитования. Эксперты приветствовали прогресс в реализации рекомендаций по финансовой стабильности и усилия Нацбанка по сдерживанию цен.

Но здесь же кроется и главный конфликт интересов. Пока Нацбанк держит "оборону", сохраняя жесткие условия, правительство и госсектор продолжают вливать деньги в экономику через различные программы. В МВФ прямо указывают на это противоречие: мягкая политика госпредприятий фактически сводит на нет попытки регулятора обуздать инфляцию.

"Совет директоров рекомендовал провести общую фискальную консолидацию во избежание фискальной процикличности. Они подчеркнули важность дополнительных мер по укреплению плановой фискальной консолидации, в том числе путем поэтапной отмены оставшихся налоговых льгот, одновременно отметив, что внебюджетная деятельность государственных предприятий должна быть более сдержанной и тщательно выверенной, чтобы не подрывать усилия по дезинфляции". МВФ

Фото: Zakon.kz

Что мешает бизнесу дышать?

Одной из центральных тем доклада стала "неповоротливость" структурных реформ. МВФ отмечает: влияние государства на рыночные процессы все еще остается слишком тяжелым. Это создает неравные условия для частных предпринимателей и мешает диверсификации.

Для того чтобы рост был не временным всплеском, а устойчивым трендом, фондом предложены конкретные шаги.

Укрощение "кредитного бума". Внедрение адресных мер, чтобы не допустить закредитованности населения.

Внедрение адресных мер, чтобы не допустить закредитованности населения. Борьба с монополиями. Сокращение роли государства и улучшение правовой защиты частной собственности.

Инвестиции в людей. Наращивание расходов на образование и медицину как фундамент будущего роста.

Чего ждать в 2026 году?

Прогнозы остаются умеренно оптимистичными, но сдержанными. Ожидается, что темпы роста ВВП стабилизируются на уровне 4,4%, а инфляция начнет медленное снижение. Однако эксперты МВФ настаивают: расслабляться рано. Без жесткой координации между Минфином и Нацбанком победить рост цен будет крайне сложно.

Главный месседж фонда властям Казахстана прост: пора переходить от количественного роста к качественному, снижая зависимость от госинъекций и давая больше свободы частному бизнесу.

Отметим, что вчера, 28 января 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к сотрудникам АФМ с предупреждением из-за жалоб бизнесменов и призвал пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями. Президент подчеркнул, что важно устранить барьеры, препятствующие развитию бизнеса.