Goldman Sachs поверил в Казахстан: что увидели аналитики банка

Goldman Sachs резко улучшил прогноз по Казахстану на 2026 год. Финансисты ожидают более быстрого роста экономики, замедления инфляции, улучшения внешнеторгового баланса и дальнейшего снижения базовой ставки. Почему крупнейший инвестбанк мира пересмотрел взгляд на страну, выяснял Zakon.kz.

Goldman Sachs входит в число самых влиятельных инвестиционных банков мира. Его активы превышают 1,7 трлн долларов, а прогнозы по экономике, сырьевым рынкам и отдельным странам внимательно отслеживают инвесторы, корпорации и правительства многих государств.

Все начинается с нефти

Наиболее заметное изменение касается нефтяного рынка. Если ранее Goldman Sachs ожидал среднюю цену нефти Brent на уровне 66,3 доллара за баррель, то теперь повысил прогноз до 90,1 доллара.

Такой пересмотр не выглядит случайным. Среди причин названы более длительные риски для поставок через Ормузский пролив на фоне войны на Ближнем Востоке, а также более медленное восстановление добычи в регионе в дальнейшем, – привел слова банка Reuters.

Как следует из обзора Goldman Sachs, который предоставил Zakon.kz экономист Эльдар Шамсутдинов, для Казахстана банк использует еще более оптимистичный сценарий.

Экономике РК добавили целый процент роста

Более дорогая нефть означает рост экспортной выручки, увеличение валютных поступлений и дополнительные доходы бюджета. Поэтому вслед за нефтяными котировками Goldman улучшил прогнозы по росту экономики, инфляции и внешнеторговому балансу страны.

Если ранее аналитики ожидали рост ВВП в диапазоне 3,5-4,5%, то теперь прогнозируют 4,5-5,5%.

Для экономики Казахстана такая корректировка выглядит существенной. Более дорогая нефть означает рост экспортной выручки, увеличение валютных поступлений и дополнительные доходы бюджета.

По сути, банк ожидает, что внешняя конъюнктура будет работать на экономический рост страны значительно сильнее, чем предполагалось еще несколько месяцев назад.

Инфляция постепенно уйдет вниз

Одновременно Goldman Sachs пересмотрел ожидания по инфляции. Прогноз на 2026 год был снижен с 9,5-11,5% до 9-11%.

Этот вывод совпадает с последними решениями Национального банка РК. Регулятор также скорректировал свои ожидания и заявил, что рассчитывает увидеть однозначную инфляцию уже в текущем году.

Аналитики считают, что риски ускорения роста цен уменьшаются благодаря охлаждению внутреннего спроса и укреплению тенге.

Самый неожиданный пересмотр касается внешней торговли – наиболее радикально изменился прогноз по счету текущих операций. Ранее Goldman Sachs ожидал дефицит на уровне 3,7% ВВП. Теперь прогноз предполагает небольшой профицит – 0,1% ВВП.

Для экономики это важный показатель, отражающий соотношение валютных поступлений и платежей страны.

Что будет со ставкой

Goldman также считает, что Национальный банк начал полноценный цикл смягчения денежно-кредитной политики. Аналитики напоминают, что большинство участников рынка ожидали сохранения ставки без изменений, однако регулятор снизил ее сразу на 100 базисных пунктов.

По оценке банка, после столь резкого шага Нацбанк может взять паузу на ближайшем заседании 24 июля. Однако к концу года базовая ставка способна опуститься до 15,5%.

Это означает, что стоимость кредитных ресурсов для экономики постепенно может снижаться вслед за замедлением инфляции.

Почему прогноз Goldman важен

В обновленном обзоре Goldman Sachs фактически пересмотрел взгляд сразу на несколько ключевых показателей экономики Казахстана.

Более дорогая нефть, более быстрый рост ВВП, снижение инфляции и улучшение внешнего баланса складываются в один из самых оптимистичных сценариев для страны за последнее время.

Главный вопрос теперь заключается в том, насколько оправдаются ожидания по нефтяному рынку. Именно цена нефти остается важнейшим фактором, от которого в значительной степени зависят все остальные прогнозы банка.