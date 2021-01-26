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© СИ "Zakon.kz"
Новости Жамбылской области
26 января 2021
22:26
Таразский полицейский проклял остановленного водителя
1
22 января 2021
16:06
Чиновник получил 2 млн тенге за назначение на должность
1
09:56
Завод по производству вакцин в Кордайском районе достроят в марте
8
21 января 2021
10:37
Шуда полицей адам қағып өлтірді. Куәгерлер жүргізуші мас болған дейді
09:37
11 лет ОПГ наносила ущерб государству
1
20 января 2021
21:57
Полицейский насмерть сбил женщину в Шу и пытался скрыться
21
16:24
Сапарбаев Президентке Қордай ауданындағы ахуалды баяндады
16:08
Сапарбаев рассказал Токаеву о положении дел в Кордайском районе
15:45
Таразда 3 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды
10:01
Қордайдағы жанжал бойынша айыпталушыларды тоқпен азаптаған сияқты
16 января 2021
17:40
Стало известно, кто возглавил Жамбылский областной маслихат
13 января 2021
18:55
Депутаты пяти партий представлены в маслихатах Жамбылской области
12:40
"Тараз – Қаратау" тас жолын қызыл су басып кетті
10 января 2021
19:35
Выборы в Жамбылской области проходят без грубых нарушений – глава облизбиркома
15:55
Каждый голос решает судьбу страны – ветеран Кордайского района
13:35
Бердибек Сапарбаев проголосовал на выборах
13:19
Многодетная семья из села Кызылшарык Жамбылской области справила новоселье
1
10:22
Жамбылцы активно голосуют на выборах
1
8 января 2021
10:13
Қазақстандық екпе салдырған Бердібек Сапарбаев аман-есен жүр
10:04
Хочу, чтобы обо мне узнали все страны СНГ - чабан-тиктокер из Жамбылской области
11
6 января 2021
11:52
Для страны наступает новая историческая эпоха - интеллигенция Жамбылской области
83
11:21
Тараздың екі тұрғыны рейдерлік әрекеті үшін сотталды
11:13
Рейдерский захват трех предприятий совершили два жителя Тараза
3
31 декабря 2020
21:10
Полицейские Тараза не дали пьянице прыгнуть с балкона
2
10:40
Пункт пропуска "Кордай" расширен и реконструирован
1
30 декабря 2020
18:33
Бизнесмены построили дом для малоимущих семей в Кордайском районе
1
18:13
120 кордайских семей справили новоселье в канун Нового года
2
17:27
Новая АГРС в Жамбылской области обеспечит голубым топливом 12 сел Кордайского района
15:34
В канун Нового года в Отаре открылся спортивно-оздоровительный комплекс
29 декабря 2020
17:23
Елбасы Сапарбаевқа өз ризашылығын білдірді
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