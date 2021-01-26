Новости Жамбылской области

26 января 2021
22:26 Таразский полицейский проклял остановленного водителяicon 1
22 января 2021
16:06 Чиновник получил 2 млн тенге за назначение на должность  1
09:56 Завод по производству вакцин в Кордайском районе достроят в марте 8
21 января 2021
10:37 Шуда полицей адам қағып өлтірді. Куәгерлер жүргізуші мас болған дейдіicon
09:37 11 лет ОПГ наносила ущерб государству icon 1
20 января 2021
21:57 Полицейский насмерть сбил женщину в Шу и пытался скрытьсяicon 21
16:24 Сапарбаев Президентке Қордай ауданындағы ахуалды баяндады
16:08 Сапарбаев рассказал Токаеву о положении дел в Кордайском районе
15:45 Таразда 3 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды
10:01 Қордайдағы жанжал бойынша айыпталушыларды тоқпен азаптаған сияқты
16 января 2021
17:40 Стало известно, кто возглавил Жамбылский областной маслихат
13 января 2021
18:55 Депутаты пяти партий представлены в маслихатах Жамбылской области
12:40 "Тараз – Қаратау" тас жолын қызыл су басып кетті
10 января 2021
19:35 Выборы в Жамбылской области проходят без грубых нарушений – глава облизбиркома
15:55 Каждый голос решает судьбу страны – ветеран Кордайского района
13:35 Бердибек Сапарбаев проголосовал на выборах
13:19 Многодетная семья из села Кызылшарык Жамбылской области справила новоселье 1
10:22 Жамбылцы активно голосуют на выборах 1
8 января 2021
10:13 Қазақстандық екпе салдырған Бердібек Сапарбаев аман-есен жүрicon
10:04 Хочу, чтобы обо мне узнали все страны СНГ - чабан-тиктокер из Жамбылской области 11
6 января 2021
11:52 Для страны наступает новая историческая эпоха - интеллигенция Жамбылской области 83
11:21 Тараздың екі тұрғыны рейдерлік әрекеті үшін сотталды
11:13 Рейдерский захват трех предприятий совершили два жителя Тараза  3
31 декабря 2020
21:10 Полицейские Тараза не дали пьянице прыгнуть с балкона 2
10:40 Пункт пропуска "Кордай" расширен и реконструирован 1
30 декабря 2020
18:33 Бизнесмены построили дом для малоимущих семей в Кордайском районе 1
18:13 120 кордайских семей справили новоселье в канун Нового года 2
17:27 Новая АГРС в Жамбылской области обеспечит голубым топливом 12 сел Кордайского района
15:34 В канун Нового года в Отаре открылся спортивно-оздоровительный комплекс
29 декабря 2020
17:23 Елбасы Сапарбаевқа өз ризашылығын білдірді
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