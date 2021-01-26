Новости Карагандинской области

26 января 2021
20:22 Карагандинцев пугают фейком о приостановке продажи лекарств ради вакцинации 2
14:02 Бокс в сарае вызвал отклик казахстанцевicon 3
12:48 Социальный спортивный центр открыл свои двери в Карагандинской области
22 января 2021
19:21 В Карагандинской области назвали наиболее подверженные коррупции сферы 2
01:20 Полицейский погиб в ДТП на трассе в Карагандинской области
21 января 2021
15:54 Сайт арқылы танысқан ер адам теміртаулық келіншекті тонап кетті
11:30 Қарағанды билігі алимент төлемеген еркектің автокөлігін тартып алды
20 января 2021
18:16 Мошенница выманила 11 млн тенге у доверчивых квартиросъемщиков
12:44 Қарағанды облысында РТБ кентіне қайтадан жан біте бастадыicon
11:42 Вторая жизнь: как в Карагандинской области восстанавливают поселок РТИ
09:13 Инвестиционные перспективы: Какие новые производства появятся в Карагандинской области
19 января 2021
22:39 Опубликовано новое постановление о карантине в Карагандинской области
14:56 Бейтаныс біреуге телефонын бере тұрған ер адам шотындағы ақшасынан айырылды
13:43 Тоқаевтың тапсырмасы: кітап оқып тастағандар түрмеден ерте шығады 
09:54 Как будет развиваться промышленность Карагандинской области в 2021 году
18 января 2021
21:17 Беспорядки из-за педофила в Сатпаеве – фигурантами проходят 57 человек
16:52 Бұрынғы вице-министр Анатолий Шкарупаға сотта айыптаушы тарап 10 жыл беруді сұрады
10:22 Ұйымдасқан қылмыстық топ мемлекетке 700 миллион теңгеден астам шығын келтірген
09:42 ОПГ нанесла ущерб государству на 700 млн тенге 
00:12 Мужчина похитил дорожный знак с солнечными батареями в Караганде
17 января 2021
00:20 В Караганде семь человек отравились угарным газом
16 января 2021
21:44 Массовые купания на Крещение запретили в Карагандинской области 11
15 января 2021
23:05 Полицейские полночи гнались за браконьерами в Карагандинской областиicon 1
11:47 Қарағандыда мұқтаж жандарға баспана қағаз жүзінде үлестірліп қойғаны әшкереленді
14 января 2021
15:34 Шахтада қалып кеткен ер адам өлі күйінде табылды
15:15 Застрявший в шахте мужчина найден мертвым 4
14:38 Қарағанды облысында жер астында қалған шахтерді іздеп жатыр
12:28 Какие вопросы поможет решить Дорожная карта занятости в Карагандинской области
11:35 В Казахстане на шахте произошла авария. Один из работников не смог выбраться 3
09:50 Қарағандыда қылмыстық топ мемлекетке 537 млн теңге залал келтірді
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