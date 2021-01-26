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© СИ "Zakon.kz"
Новости Карагандинской области
26 января 2021
20:22
Карагандинцев пугают фейком о приостановке продажи лекарств ради вакцинации
2
14:02
Бокс в сарае вызвал отклик казахстанцев
3
12:48
Социальный спортивный центр открыл свои двери в Карагандинской области
22 января 2021
19:21
В Карагандинской области назвали наиболее подверженные коррупции сферы
2
01:20
Полицейский погиб в ДТП на трассе в Карагандинской области
21 января 2021
15:54
Сайт арқылы танысқан ер адам теміртаулық келіншекті тонап кетті
11:30
Қарағанды билігі алимент төлемеген еркектің автокөлігін тартып алды
20 января 2021
18:16
Мошенница выманила 11 млн тенге у доверчивых квартиросъемщиков
12:44
Қарағанды облысында РТБ кентіне қайтадан жан біте бастады
11:42
Вторая жизнь: как в Карагандинской области восстанавливают поселок РТИ
09:13
Инвестиционные перспективы: Какие новые производства появятся в Карагандинской области
19 января 2021
22:39
Опубликовано новое постановление о карантине в Карагандинской области
14:56
Бейтаныс біреуге телефонын бере тұрған ер адам шотындағы ақшасынан айырылды
13:43
Тоқаевтың тапсырмасы: кітап оқып тастағандар түрмеден ерте шығады
09:54
Как будет развиваться промышленность Карагандинской области в 2021 году
18 января 2021
21:17
Беспорядки из-за педофила в Сатпаеве – фигурантами проходят 57 человек
16:52
Бұрынғы вице-министр Анатолий Шкарупаға сотта айыптаушы тарап 10 жыл беруді сұрады
10:22
Ұйымдасқан қылмыстық топ мемлекетке 700 миллион теңгеден астам шығын келтірген
09:42
ОПГ нанесла ущерб государству на 700 млн тенге
00:12
Мужчина похитил дорожный знак с солнечными батареями в Караганде
17 января 2021
00:20
В Караганде семь человек отравились угарным газом
16 января 2021
21:44
Массовые купания на Крещение запретили в Карагандинской области
11
15 января 2021
23:05
Полицейские полночи гнались за браконьерами в Карагандинской области
1
11:47
Қарағандыда мұқтаж жандарға баспана қағаз жүзінде үлестірліп қойғаны әшкереленді
14 января 2021
15:34
Шахтада қалып кеткен ер адам өлі күйінде табылды
15:15
Застрявший в шахте мужчина найден мертвым
4
14:38
Қарағанды облысында жер астында қалған шахтерді іздеп жатыр
12:28
Какие вопросы поможет решить Дорожная карта занятости в Карагандинской области
11:35
В Казахстане на шахте произошла авария. Один из работников не смог выбраться
3
09:50
Қарағандыда қылмыстық топ мемлекетке 537 млн теңге залал келтірді
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