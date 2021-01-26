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© СИ "Zakon.kz"
Новости Костанайской области
26 января 2021
19:05
Колеса отлетели на ходу - автобус в Рудном попал на видео
1
22 января 2021
16:02
Чтобы "хорошо" сидеть в колонии, осужденные платили от 100 тысяч до миллиона тенге
4
21 января 2021
12:12
Подросток обокрал пограничника в Костанайской области
1
19 января 2021
19:11
У должника по алиментам забрали дом в Костанайской области
09:12
В Костанайской области неизвестный зверь загрыз овец
15 января 2021
20:22
Сноубордиста-экстремала за машиной сняли на видео
2
12 января 2021
19:16
Больше месячной нормы осадков выпало в Костанае за три дня
8 января 2021
16:32
Екі облыста ҚАЖ департаменттерінің бастықтары тағайындалды
2 января 2021
15:21
В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают движение на трассах из-за морозо...
1
30 декабря 2020
11:38
"Қара бүркіт" колониясына жаңа басшы тағайындалды
11:17
Назначен новый начальник колонии "Черный беркут"
1
10:48
Костанайская область вышла из "красной зоны"
29 декабря 2020
12:36
Коронавирустың таралу деңгейі бойынша екі облыс "қызыл" аймақта қалып отыр
28 декабря 2020
11:02
Қостанай облысында зейнеткер өз үйінде тірідей өртеніп кетті
10:31
Пенсионер курил в постели и сгорел заживо в Костанайской области
2
24 декабря 2020
13:31
Қостанай облысында мешіт пен шіркеулердің жұмысына рұқсат етілді
13:26
В Костанайской области разрешили работать мечетям и храмам
23 декабря 2020
18:42
Карантин продлили в Костанайской области
21 декабря 2020
18:53
Массовое ДТП в Костанайской области. Погибла женщина
11:59
Қостанай облысында вагон үйден өрт шығып, бір әйел көз жұмды
20 декабря 2020
11:17
В Костанае открыли цех по производству медоборудования
6
10:34
Костанайские спасатели получили дополнительное оснащение
10:12
Ключи от новых квартир получили костанайцы в День Независимости Республики Казахстан
18 декабря 2020
16:57
Высокие цены, низкие доходы, плохие дороги – проблемы, о которых говорят жители регионов
12
16 декабря 2020
09:43
Архимед Мухамбетов вручил костанайцам государственные награды
15 декабря 2020
16:04
В Костанайской области ослабили карантинные меры
14 декабря 2020
17:11
Волк напал на женщину в Костанайской области
13 декабря 2020
09:58
Краснокнижного орлана-белохвоста едва не загрызли костанайские собаки
07:28
За 30 млн тенге хотят продать аэропорт в Костанайской области
28
12 декабря 2020
15:08
Детские утренники и корпоративы запретили в Костанайской области
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