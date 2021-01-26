Новости Костанайской области

26 января 2021
19:05 Колеса отлетели на ходу - автобус в Рудном попал на видеоicon 1
22 января 2021
16:02 Чтобы "хорошо" сидеть в колонии, осужденные платили от 100 тысяч до миллиона тенге 4
21 января 2021
12:12 Подросток обокрал пограничника в Костанайской области 1
19 января 2021
19:11 У должника по алиментам забрали дом в Костанайской области
09:12 В Костанайской области неизвестный зверь загрыз овец
15 января 2021
20:22 Сноубордиста-экстремала за машиной сняли на видео  2
12 января 2021
19:16 Больше месячной нормы осадков выпало в Костанае за три дня
8 января 2021
16:32 Екі облыста ҚАЖ департаменттерінің бастықтары тағайындалды
2 января 2021
15:21 В Костанайской и Северо-Казахстаной областях ограничивают движение на трассах из-за морозо... 1
30 декабря 2020
11:38 "Қара бүркіт" колониясына жаңа басшы тағайындалды
11:17 Назначен новый начальник колонии "Черный беркут" 1
10:48 Костанайская область вышла из "красной зоны"
29 декабря 2020
12:36 Коронавирустың таралу деңгейі бойынша екі облыс "қызыл" аймақта қалып отыр
28 декабря 2020
11:02 Қостанай облысында зейнеткер өз үйінде тірідей өртеніп кеттіicon
10:31 Пенсионер курил в постели и сгорел заживо в Костанайской области  2
24 декабря 2020
13:31 Қостанай облысында мешіт пен шіркеулердің жұмысына рұқсат етілді
13:26 В Костанайской области разрешили работать мечетям и храмам
23 декабря 2020
18:42 Карантин продлили в Костанайской области
21 декабря 2020
18:53 Массовое ДТП в Костанайской области. Погибла женщинаicon
11:59 Қостанай облысында вагон үйден өрт шығып, бір әйел көз жұмды
20 декабря 2020
11:17 В Костанае открыли цех по производству медоборудования 6
10:34 Костанайские спасатели получили дополнительное оснащение
10:12 Ключи от новых квартир получили костанайцы в День Независимости Республики Казахстан
18 декабря 2020
16:57 Высокие цены, низкие доходы, плохие дороги – проблемы, о которых говорят жители регионов 12
16 декабря 2020
09:43 Архимед Мухамбетов вручил костанайцам государственные награды
15 декабря 2020
16:04 В Костанайской области ослабили карантинные меры
14 декабря 2020
17:11 Волк напал на женщину в Костанайской области
13 декабря 2020
09:58 Краснокнижного орлана-белохвоста едва не загрызли костанайские собаки
07:28 За 30 млн тенге хотят продать аэропорт в Костанайской области 28
12 декабря 2020
15:08 Детские утренники и корпоративы запретили в Костанайской области 
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