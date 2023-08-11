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СМИ: Рианна стала мамой во второй раз

СМИ: Рианна стала мамой во второй раз Фото: tv.ua
Сразу несколько источников сообщили, что 35-летняя поп-дива Рианна стала мамой второй раз. По данным источников, певица родила дочь, сообщает Zakon.kz.

Как пишут издания, ссылаясь на инсайдерскую информацию близких к счастливой семье Рианны и ASAP Rocky, долгожданная малышка появилась на свет пару дней назад. Сообщается, что девочка очень похожа на маму, даже глаза у нее "такие же светлые", пишет Life.

Пока официальных подтверждений о рождении дочери родители не дали. Однако, стоит напомнить, что после рождения первенца звездные родители долго скрывали даже имя сына. Тем временем, поклонники замерли в ожидании первых фотографий малышки.

Сообщение о второй беременности Рианна сделала крайне необычным способом. В середине февраля она выступила в перерыве Национальной футбольной лиги - Супербоула LVII - и показала округлившийся живот.

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