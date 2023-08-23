Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Рианна стала мамой второй раз

певица Рианна стала матерью во второй раз Фото: wikimedia
У Рианны и рэпера A$AP Rocky уже есть годовалый сын по имени RZA, которое произносится как "Ризза". Имя новорожденного пока неизвестно, сообщает Zakon.kz.

35-летняя певица объявила о своей второй беременности во время перерыва в шоу Super Bowl в феврале, а позже ее представители подтвердили эту новость, сообщает Sky News.

Барбадосская певица ранее заявляла, что, став матерью, она почувствовала, что может "взять на себя весь мир".

В настоящее время Рианна является иконой моды в лондонском Музее Виктории и Альберта (V&A), где до апреля 2024 года будут выставлены пять ее самых известных образов, включая платье для церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году, в котором она демонстрировала свой беременный бюст.

Читайте также

Земфира извинилась перед казахстанцами

"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане

Апелляционный суд возобновил иски о сексуальных домогательствах Майкла Джексона

Редакция Zakon.kz
США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
дрон
Дроны атаковали центр Москвы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления