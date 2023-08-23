Рианна стала мамой второй раз

У Рианны и рэпера A$AP Rocky уже есть годовалый сын по имени RZA, которое произносится как "Ризза". Имя новорожденного пока неизвестно, сообщает Zakon.kz.

35-летняя певица объявила о своей второй беременности во время перерыва в шоу Super Bowl в феврале, а позже ее представители подтвердили эту новость, сообщает Sky News.



Барбадосская певица ранее заявляла, что, став матерью, она почувствовала, что может "взять на себя весь мир".



В настоящее время Рианна является иконой моды в лондонском Музее Виктории и Альберта (V&A), где до апреля 2024 года будут выставлены пять ее самых известных образов, включая платье для церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году, в котором она демонстрировала свой беременный бюст.