Обнял голосом: Димаш Кудайберген снова покорил своих поклонников

Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram запись своего блестящего выступления в китайском Чэнду. С известной певицей Вэй Вэй Димаш исполнил песню Join Hands, сообщает Zakon.kz.

Дуэт покорил своих поклонников на церемонии вручения премии Golden Panda в Китае. Они отметили красивое звучание голосов солистов, которые словно летели над сценой. Полная гармония и филигранное исполнение ярко завершили большое и значимое мероприятие.

"Мы исполнили главную песню кинофестиваля "Золотая панда". Я был рад разделить сцену с вами, Вэй Вэй", – написал Димаш.

"Обнял голосом, возвысил над сценой и отправил в космос 🚀волшебник ты наш!", "Твой голос, как теплое дыхание коснулось моей души, заботливо обволокло ее нежной пеленой и сердце, до Тебя молчавшее", "Нет прекраснее человека на этом свете, чем вы, драгоценный Димаш", – написали поклонники Димаша.





Как пишет DimashNews, оригинальное произведение было написано известным организатором, автором песен Чжу Хай и композитором, музыкальным судьей премии "Оскар" Нэйтаном Ваном.

Отмечается, что в числе зрителей, сидящих в зале, можно увидеть мировую кинозвезду, актера, продюсера, каскадера и режиссера Джеки Чана.