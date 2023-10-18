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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев Фото : ВКонтакте/Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев умер на 69-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Актер Евгений Артемьев умер в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской, где он долгое время работал.

Уточняется, что он скончался 14 октября.

Причина смерти актера не названа.

Артемьев родился 14 мая 1955 года. Был выпускником одного из курсов главного режиссера Театра имени Комиссаржевской Рубена Агамирзяна. Вместе с ним учились Александр Исаков, Константин Воробьев, Ольга Самошина. Телезрителям он известен по работе во многих популярных сериалах, среди которых "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей" и "Хроники убойного отдела".

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