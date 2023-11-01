Рахат Турлыханов избежал ответственности за избиение супруги

Казахстанский певец Рахат Турлыханов, которого в начале октября супруга обвинила в побоях, избежал ответственности за домашнее насилие, сообщает Zakon.kz.

Заседание по делу проходило в суде Алматы, где рассмотрели административное правонарушение певца. Как сказано в материалах дела, 4 октября в доме Турлыханова произошла семейная ссора, во время которой муж нанес побои супруге, сказано в пресс-релизе суда.

"Гражданин в ходе конфликта нанес супруге побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью", – сообщает пресс-служба суда.

Рахат Турлыханов признал свою вину и попросил суд закрыть дело, так как супруги за это время помирились. Это подтвердила и супруга певца, которая письменно попросила судью не привлекать к ответственности мужа.

"Дела об административных правонарушениях, предусмотренных рядом статьей возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению за примирением его с лицом, совершившим административное правонарушение", – сообщили в суде.

Это означает, что суд освободил Турлыханова от ответственности за примирением сторон конфликта.

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