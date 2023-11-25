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42-летняя Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой

42-летняя Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой Фото: Instagram/parishilton
Американская певица, актриса, модель и дизайнер сообщила о рождении второго ребенка, дочери, которую назвали Лондон. Первенец у Хилтон и ее возлюбленного Картера Реум родился в январе этого года, сообщает Zakon.kz.

24 ноября в социальных сетях обладательница знаменитой фамилии, Пэрис Хилтон сообщила радостную новость о пополнении.

"Благодарна за мою девочку", – написала звезда в своем Instagram.


Звезда также выложила видео сына, Феникса, который родился в январе этого года. На кадрах Пэрис Хилтон говорит, держа сына на руках: "Я старший брат!".


Первенец у пары родился 25 января. На тот момент Пэрис Хилтон был 41 год. Тогда в прессе сообщали о том, что родится на свет первенцу помогла суррогатная мама. Позднее сама светская львица подтвердила эти домыслы, рассказав журналистам, что рождение ребенка, свидетелем которого она стала во время съемок "Простой жизни" стало для нее стрессом и очень сильно напугало актрису. После она приняла решение не рожать самостоятельно.

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