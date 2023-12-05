Лобода вызвала бурю негодования в соцсетях
4 декабря 2023 года певица на странице в Instagram отметила, что новая песня выйдет на пороге Нового года.
"Самый сильный мороз отступает перед теплом, что дарит сердце, полное любви. Пусть она непременно случится и с вами, даже, если здесь и сейчас "словно спичка, погасла в дыму"... Метелица", – говорится в подписи к видео.
Отрывок песни, опубликованный в соцсетях, вызвал волну критики в адрес Лободы. А все потому что певица ранее обещала поклонникам петь только на украинском языке.
- А ведь клялась, что на русском петь не будет!
- И у нас не наша, и у своих не своя...
- Сменила стереотипы?
- Что случилось ? Почему передумала?
- Вызываю пояснительную бригаду! – отмечают рассерженные комментаторы.
Нашлись и те, кто поддержали солистку.
"Какая разница на каком языке? Светлана – шикарная женщина и песни классные, мне нравятся все ее песни на любом языке, люди, будьте добрее", – пишут пользователи Сети.
Месяц назад стало известно, что Лобода выпустила трек "Київ-Ніцца", заменив столицу Украины на Актау.
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