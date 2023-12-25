А че не в трусах пришел? - комментаторы троллят Киркорова после вечеринки Ивлеевой
Киркоров одет поистине шикарно, но его теперь уже бывшие обожатели никак не могут забыть и простить его выхода на голой вечеринке.
- "Из огня да в полымя, из грязных вечеринок да к высокому искусству, даже не вяжется".
- "Филя, надо было одеться как к Ивлеевой! И не втирать публике про Большой театр и про "Щелкунчик". Не верим больше.."
- "Чтоб не одел, всё равно вижу в сетке и труселях!" и "А че не в трусах пришел?" , - пишут обозленные читатели его страницы в Instagram
Киркорова даже назвали голым королем.
Ранее мы писали, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ.
Также мы писали, что Анастасия Ивлеева дала официальный видеоответ на все претензии после ее нашумевшей вечеринки с "голыми" звездами шоу-бизнеса.