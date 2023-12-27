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С Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки

С Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей за моральный вред от "голой" вечеринки Фото: Instagram/_agentgirl_
Инициатором коллективного иска, по данным российских СМИ, стал продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков. Ранее он заявлял в интервью газете "Известия" о намерении подать иск к Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

Хамовнический райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой после вечеринки с дресс-кодом almost naked ("почти голый") в московском клубе "Мутабор". Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда.

Истцами выступает группа из 22 граждан. "РИА Новости" со ссылкой на собеседника в суде уточняет, что истцы просят компенсацию морального вреда в размере 1 миллиард рублей. 

Вечеринка Ивлеевой прошла с 20 на 21 декабря. В ней приняли участие журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и другие звезды российского шоу-бизнеса. 

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После этого мероприятия стало известно, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

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Один из участников, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришел на вечеринку в одном носке. Ивлеева заявила, что предупреждала музыканта о недопустимости такого наряда. Позже рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

24 декабря Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать вырученные средства на благотворительность. Видеоизвинения также опубликовали Собчак, Киркоров, Билан и др.

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