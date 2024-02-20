Илья Ильин второй раз стал отцом

Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин второй раз стал папой, сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Ура! Друзья, можете нас с Танюшей поздравить с появлением на свет нашей доченьки! Новую гражданку Казахстана и мира зовут Ильина Аили Ильинична! У нас было плановое кесарево, все прошло хорошо! рост: 50 см, вес: 3 кг 178 г. Спасибо большое всем, кто нас поддерживал! Мы вас очень любим! Увидимся в следующих видео!" – написал он.





Это второй ребенок казахстанского чемпиона. От первого брака у него есть дочь Милана.

Ранее, 14 февраля 2024 года, Илья Ильин с женой Татьяной опубликовали трогательное видео. В нем они показали, как готовятся к скорому пополнению.

