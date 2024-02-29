Адель перенесла свои концерты в США на неопределенный срок

Британская исполнительница Адель отменила свои концерты в США, запланированные на март, из-за болезни. У певицы были проблемы со здоровьем, которые сказались на ее голосе, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница попросила прощения у своих фанатов, заявив у себя на страницах в X и Instagram, что выступления будут перенесены на другие даты, о которых будет объявлено позже.

I love you, I’ll miss you like mad and I’m sorry for the inconvenience x pic.twitter.com/zO3k2ggMKR — Adele (@Adele) February 28, 2024

Звезда переносит целый ряд концертов в Лас-Вегасе, объединенных названием Weekends with Adele. Всего у Адель в марте было запланировано 10 выступлений.

Фото: Instagram/adele

Weekends with Adele – первая концертная резиденция британской певицы, состоящая из серии пятничных и субботних вечерних выступлений. Среди приглашенных гостей на концерты Адель были Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лопес, Шанайя Твейн, Леди Гага и другие звезды.

Похожая ситуация недавно произошла с популярной российской певицей Юлией Зиверт, которая также отменила свои ближайшие концерты из-за серьезных проблем со здоровьем.