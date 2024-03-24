На конкурс "Евровидение-2024", который пройдет с 7 по 11 мая ожидают гостей из более чем 80 стран
Список возглавляют шведские фанаты. Треть билетов продана именно местным покупателям.
Но не слишком сильно отстают и британцы: почти пятая часть всех билетов была раскуплена фанатами в стране-организаторе прошлогоднего конкурса. И более чем каждый десятый покупатель – выходец из неевропейских стран.
"Мальме, принимающий поклонников "Евровидения" и гостей из таких больших и разнообразных уголков мира, поистине фантастичен. Это наглядно демонстрирует привлекательность мероприятия и его способность объединять людей с помощью музыки, культуры и разнообразия".Карин Карлссон, управляющий директор конкурса в этом году
Десятку стран, лидирующих по общему объему продаж билетов до марта, составляют:
- Швеция
- Великобритания
- Дания
- Германия
- США
- Нидерланды
- Австралия
- Испания
- Ирландия
- Польша
Malmö will welcome fans from over 80 countries who’ve bought tickets for the shows in May! 🎉— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2024
Find out who’s in the Top 10 👇#ESC2024 #UnitedByMusic #Eurovision2024 @malmostad https://t.co/CA8zZUq7fb
Ожидается, что в город Мальме, где проживают представители 186 национальностей, приедут болельщики из таких стран, как Мексика, Бразилия и Новая Зеландия.
"Мы рассматриваем Мальме как место, где люди, формы культурного самовыражения и традиции собираются вместе и узнают друг друга. Это то, что также должно отражать наше мероприятие", – сказал Карлссон.
"Евровидение" пройдет с 7 по 11 мая. Ожидается девять живых выступлений, включая генеральные репетиции полуфиналов и финала.
В это же время стало известно, что поп-группа ABBA отказалась от выступления на предстоящем "Евровидении-2024", несмотря на 50-летний юбилей их победы в этом конкурсе.