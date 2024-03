На конкурс "Евровидение-2024", который пройдет с 7 по 11 мая ожидают гостей из более чем 80 стран

Список возглавляют шведские фанаты. Треть билетов продана именно местным покупателям.

Но не слишком сильно отстают и британцы: почти пятая часть всех билетов была раскуплена фанатами в стране-организаторе прошлогоднего конкурса. И более чем каждый десятый покупатель – выходец из неевропейских стран.

Десятку стран, лидирующих по общему объему продаж билетов до марта, составляют:

Malmö will welcome fans from over 80 countries who’ve bought tickets for the shows in May! 🎉



Find out who’s in the Top 10 👇#ESC2024 #UnitedByMusic #Eurovision2024 @malmostad https://t.co/CA8zZUq7fb