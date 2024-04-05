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Известная певица за день привлекла шесть млн подписчиков на свой аккаунт в соцсети

Певица, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 04:29 Фото: Instagram/billieeilish
Буквально за один день американская певица и автор песен Билли Айлиш повысила число подписчиков в Instagram со 110 млн до 116 млн, сообщает Zakon.kz.

4 апреля певица добавила 110 млн подписчиков в Instagram в категорию "близкие друзья". После этого многие из них стали активно шутить про свою дружбу с певицей.

Но на этом ажиотаж вокруг аккаунта певицы не закончился. В течение дня на аккаунт певицы подписались еще шесть млн новых подписчиков.

Инстаграм, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 04:29

Фото: X/billiestreams__

По мнению фанатов таким образом певица решила объявить о предстоящем новом проекте. Теперь они пытаются угадать, что их ждет. До настоящего времени остается загадкой – это будет сингл или новый альбом.

1 апреля стало известно, что в Instagram дебютировала императорская семья Японии.

Алия Абди
США
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