Известная певица за день привлекла шесть млн подписчиков на свой аккаунт в соцсети
Фото: Instagram/billieeilish
Буквально за один день американская певица и автор песен Билли Айлиш повысила число подписчиков в Instagram со 110 млн до 116 млн, сообщает Zakon.kz.
4 апреля певица добавила 110 млн подписчиков в Instagram в категорию "близкие друзья". После этого многие из них стали активно шутить про свою дружбу с певицей.
Billie Eilish on Close Friends pic.twitter.com/pdBJmAEAXV— Joey Nolfi (@joeynolfi) April 5, 2024
Но на этом ажиотаж вокруг аккаунта певицы не закончился. В течение дня на аккаунт певицы подписались еще шесть млн новых подписчиков.
Фото: X/billiestreams__
По мнению фанатов таким образом певица решила объявить о предстоящем новом проекте. Теперь они пытаются угадать, что их ждет. До настоящего времени остается загадкой – это будет сингл или новый альбом.
1 апреля стало известно, что в Instagram дебютировала императорская семья Японии.
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