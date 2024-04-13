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Одна из участниц "Евровидения" прибудет на конкурс под усиленной охраной

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 06:48 Фото: Instagram/golaneden
Учитывая многочисленные сообщения с угрозами смерти, израильская певица прибудет на конкурс с утроенным количеством охранников, сообщает Zakon.kz.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" осудили оскорбления в адрес израильской участницы Эден Голан. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Организаторы подчеркнули, что артисты не несут ответственности за решение, позволяющее им участвовать в конкурсе. Угрозы в отношении израильской певицы и ее преследование в сети они назвали "неприемлемыми и совершенно несправедливыми".

Ранее представители нескольких стран призвали запретить артистке из Израиля участвовать в конкурсе. Звучали также призывы к бойкоту конкурса из‑за участия в нем израильской певицы.

В оргкомитете конкурса отвергли призывы не проводить шоу, заявив, что конкурс – это "не соревнование между правительствами". Тем не менее они попросили Израиль изменить текст песни, решив, что оригинал слишком политизирован.

Первоначальная версия отсылала к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, а также отдавала дань уважения жертвам. Сначала израильская телекомпания отказалась вносить изменения, заявив, что в таком случае Голан не будет участвовать в "Евровидении". Но в дело вмешался президент страны, попросив внести "необходимые изменения", чтобы сохранить возможность участия.

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 06:48

Президент Израиля Ицхак Герцог и Эден Голан, фото: Instagram/golaneden

В итоге финальный вариант песни получил название "Ураган". Сейчас песня находится на девятом месте среди фаворитов букмекерских контор на победу в конкурсе.

По словам организаторов, зрители из более чем 80 стран будут присутствовать на конкурсе "Евровидение" в этом году.

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