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Участников Каннского кинофестиваля-2024 представили в Париже

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 07:45 Фото: Instagram/ladybirdmovie
В Париже представили список участников 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 27 мая, сообщает Zakon.kz.

Программа появилась 11 апреля на сайте фестиваля. В этом году в нее попали 19 фильмов.

Из основных:

  • "Виды доброты" Йоргоса Лантимоса;
  • "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы;
  • "Парфенопа" Паоло Соррентино;
  • "Савана" Дэвида Кроненберга.

Так, новый тизер фильма "Виды доброты" с Эммой Стоун уже опубликовали на YouTube-канале. Из эпизода видно, что главная героиня танцует на фоне женщины в инвалидной коляске.

Также стало известно, что жюри возглавит режиссер "Барби" Грета Гервиг. А постановщик "Звездных войн" Джордж Лукас получит почетную "Золотую пальмовую ветвь".

Кинофестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 07:45

Фото: Instagram/festivaldecannes

На днях известная киностудия опубликовала трейлер фильма "Девушка и море", основанного на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле – первой женщины, сумевшей переплыть пролив Ла-Манш.

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