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Илья Ильин показал трогательные кадры с крещения его маленькой дочки

Илья Ильин показал трогательные кадры с крещения его маленькой дочки, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 06:28 Фото: Instagram.com/ilyailyinforever/
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга Татьяна выложили в соцсети видеокадры с духовного рождения их дочери Айли. Видео православного обряда крещения в Успенском соборе Астаны весьма восхитило подписчиков, сообщает Zakon.kz.

В Instagram счастливые родители написали, что теперь их ребенок находится под защитой Всевышнего.

"Друзья вчера, 15 мая мы покрестили Аили! Наша семья стала еще больше, теперь у нас есть крестные мама и папа! День крещения считается духовным днем рождения! С днем рождения наша дорогая доченька! Будь всегда под защитой всевышнего! С верой в сердце, теплом в душе!"


А комментаторы от души их поздравили с этим днем, как обычно на русском и на казахском языках.

  • Поздравляю с крестинами вашего дитя и желаю вам мира, любви, семейной гармонии, счастья. Желаю, чтобы и родители, и крёстные всегда были поддержкой, опорой, источником света и вдохновения для своего ребёнка! Желаю, чтобы у крохи не было страхов, желаю больших чудес и радостей в жизни вашего дитя!
  • Келіншегі сүйкімді,тартымды Илья, құтты болсын!
  • Құтты болсын! Поздравляем! Пусть Аили растет здоровой, счастливой, на радость вам.

Ранее мы сообщали, что Илья Ильин рассказал, что в прямом эфире одной из телепередач его почти трехмесячной дочке Айли провели казахский национальный обряд “бесикке салу”.

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