Свидание с искусством – бесценно! Душевная забота о театре!

Главный детский театр Казахстана получил подарок от автопроизводителя.

Сегодня, в День работников культуры и искусства Казахстана, автомобильная компания Allur поздравила легендарный театр для детей и юношества имени Наталии Сац с профессиональным праздником и вручила прославленной труппе и коллективу театра автомобиль Chevrolet Onix.

В торжественной обстановке профессионального праздника официальный представитель компании Allur Никита Скутнев вручил ключи от машины непревзойденной приме театра, заслуженной артистке Казахстана, кавалеру орденов Дружбы и Достық 2 дәрежелі Татьяне Тарской.

Артисты и коллектив театра сердечно поблагодарили компанию и лично председателя совета директоров Allur Андрея Лаврентьева за внимание, заботу и поддержку главного детского театра республики.

"Наши слова искренней и безграничной благодарности компании Allur за бескорыстный и ценный дар детскому театру страны, за такое внимательное и трепетное отношение к искусству и культуре Казахстана, за теплые и неравнодушные сердца, несущие добро и свет подрастающему поколению", - отметила Татьяна Тарская.

Такая поддержка театра станет очередным шагом на пути укрепления национальной культуры страны, созданию более благоприятных условий для нравственного, эстетического и творческого воспитания детей.

Фото: Сергей Ходанов

Модель Chevrolet Onix производится на отечественном заводе в городе Костанае. Ежегодно 30 000 единиц данной модели выпускается в режиме полного цикла СКD.

Более 5000 сотрудников Allur объединены общей миссией – убирать преграды, чтобы каждый казахстанец мог свободно и уверенно двигаться к своим целям в своей стране.