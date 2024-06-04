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В Башкирии высадили белые розы в память о Шатунове

Башкирия, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 05:00 Фото: ВКонтакте/govoryachestno
Аллею "Ангелу белых роз" в память о Юрие Шатунове высадили поклонники в Башкирии, сообщает Zakon.kz.

2 июня в селе Исянгулово Зианчуринского района состоялся концерт памяти Юрия Шатунова. Также в населенном пункте, где учился певец, поклонники высадили аллею белых роз и установили мемориальную табличку в честь артиста.

Юрий Шатунов родился в Кумертау, учился в исянгуловской школе, затем попал в детский дом в Оренбурге. Его первая учительница Валентина Илюхина призналась, что не могла подумать тогда, что маленький Шатунов добьется таких успехов.

В то же время мошенники пытаются нажиться на смерти Анастасии Заворотнюк.

Алия Абди
2024 год Фанаты Музыка Башкирия Знаменитости Цветы
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