В память о Шатунове в Башкирии высадили белые розы

Аллею "Ангелу белых роз" в память о Юрие Шатунове высадили поклонники в Башкирии, сообщает Zakon.kz.

2 июня в селе Исянгулово Зианчуринского района состоялся концерт памяти Юрия Шатунова. Также в населенном пункте, где учился певец, поклонники высадили аллею белых роз и установили мемориальную табличку в честь артиста.

Юрий Шатунов родился в Кумертау, учился в исянгуловской школе, затем попал в детский дом в Оренбурге. Его первая учительница Валентина Илюхина призналась, что не могла подумать тогда, что маленький Шатунов добьется таких успехов.

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