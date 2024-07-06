Никуда не выходил и готовился: Турсынбек Кабатов смешно пошутил о своем аресте

Известный казахстанских шоумен Турсынбек Кабатов после ареста за дебош в самолете смешно пошутил на эту тему на концерте, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 5 июля, шоумен выступил на сольном концерте в Астане. Отрывок его выступления на своей странице в Instagram выложила телеведущая Динара Сатжан.

"И смех, и грех", – написала Сатжан под постом.

Сам же комик смешно обыграл тему своего ареста.

"К этому концерту я тщательно готовился. Пять дней готовился. Специально телефон и все выключил. Никуда не выходил и готовился. Сегодня Кайрат пошел готовиться", – сказал Кабатов, шутя также на тему ареста певца Кайрата Нуртаса.

28 июня сообщалось, что в Астане административному аресту подвергли шоумена Турсынбека Кабатова. По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью. В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания.

А 5 июля появилась информация о том, что казахстанского певца Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровья. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

