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Кадры задержания певица Абдижаппара Алкожи попали на видео

Кадры задержания певица Абдижаппара Алкожи попали на видео , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 22:07 Фото: Instagram/baurzhan__alenov
Кадры задержания казахстанского певица Абдижаппара Алкожи 6 июля попали на видео, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал на своей странице в Instagram начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов. 

"6 июля полицейскими остановлена Toyota Camry. При проверке установлено, что водитель находился за рулем авто, будучи лишенным права управления транспортным средством. При доставлении авто на штрафстоянку, подъехала автомашина KIA Carnival, пассажир которой, гр. М., начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции", – рассказал подробности задержания глава ДП.

По его информации, при пресечении неправомерных действий, правонарушитель проявил активное неповиновение сотрудникам полиции.

"Мужчина доставлен на медосвидетельствование, результаты которого показали "среднюю" степень алкогольного опьянения. В результате, за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, водитель Toyota Camry взят под административный арест сроком на 10 суток. Решением суда пассажир KIA Carnival за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа также арестован на 10 суток", – заключил Бауржан Аленов.

Ранее сообщалось о задержании Абдижаппара Алкожи. Отметим, его лишили прав еще в 2022 году. 

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