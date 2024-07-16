Шымкентский парк Кен баба возвращают в госсобственность

Акимат города Шымкента ведет активную работу по возвращению парка Кен баба в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

В настоящий момент по данному вопросу было проведено несколько судебных заседаний, в результате которых постановлением судебной коллегии по гражданским делам Шымкентского городского суда от 10 июля 2024 года решение суда первой инстанции было подтверждено и оставлено без изменений. Однако акимату предстоит еще много работы.



Напомним, что в 1999 году решением акима города Шымкента земельный участок общей площадью 3,9272 га был передан ТОО "ЧПКФ "Сапар" во временное пользование на срок до 15 лет для организации центра эстетического и культурного воспитания детей и подростков на территории Детского парка.

К сожалению, вместо реализации первоначального проекта парк быстро превратился в крупную зону общепита. В процессе коммерческой эксплуатации вырубались вековые дубы, покрывались бетоном и плиткой значительные участки парка, и не был создан обещанный детский центр. Бесплатные детские площадки, качели и песочницы также были уничтожены.

С течением времени количество коммерческих объектов в парке увеличивалось, а санитарное состояние ухудшалось, что вызвало множество жалоб со стороны горожан. Учитывая общественное мнение, акимат начал процесс возвращения парка в государственную собственность, так как срок аренды, установленный в 1999 году, давно истек.

Согласно генеральному плану города Шымкента, территория парка Кен баба отведена под зеленую зону. Однако до завершения судебных разбирательств город не мог законно заниматься благоустройством и озеленением парка, поскольку бюджетные средства нельзя расходовать на объекты, не принадлежащие городу. Жалобы горожан на неудовлетворительное состояние парка находились в ведении бизнеса, который не выполнил свои социальные обязательства.

На основании вышеизложенного департамент управлению земельными ресурсами города Шымкента направил исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента о признании недействительными постановлений акимата города Шымкента о предоставлении земельного участка и последующих сделок. Решением суда от 30 апреля 2024 года исковое заявление департамента было удовлетворено. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Шымкентского городского суда от 10 июля 2024 года решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Таким образом, парк Кен баба возвращен в государственную собственность частично. Однако после окончательного возвращения парка в государственную собственность перед акиматом встанет новая сложная задача: восстановить зеленую зону, вернуть горожанам парк, где можно будет приятно проводить время с семьей, наслаждаясь тенью и зеленью.

В акимате города заявили, что приложат все усилия для успешного завершения данного проекта и восстановления парка Кен баба в интересах горожан.

Тем не менее паблик "Критика Шымкента" продолжает публиковать необоснованные жалобы от отдельных граждан в адрес акимата. Данная позиция паблика вызывает множество вопросов. В частности, остается неясным, почему поддерживаются негативные высказывания, которые не имеют ни юридической, ни моральной, ни эстетической обоснованности в отношении сотрудников структурных подразделений акимата.

Призываем горожан доверять только официальной информации и не поддаваться на провокации со стороны непроверенных и недостоверных источников. Все новости, связанные с развитием города, акимат города Шымкента публикует на своей официальной странице в Instagram. Кроме этого, просим вас имеющиеся проблемные вопросы и жалобы направлять в службу Ikomek, а также на страницу акимата города.