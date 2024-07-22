Кайрат Нуртас рассказал, с кем "отжег" на сцене после выхода на свободу
Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас сегодня, 22 июля 2024 года, впервые вышел на связь со своими подписчиками в Instagram после выхода на свободу, сообщает Zakon.kz.
В Stories певец показал, что на одной сцене "отжег" с группой "Ирина Кайратовна".
Судя по опубликованному ролику, на концерте артисты исполнили совместный хит под названием Tun.
5 июля 2024 года Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Исполнитель вышел на свободу 19 июля.
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