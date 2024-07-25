"Ирина Кайратовна" и Наzима выступили для жителей Костанайской области

24 июля группа "Ирина Кайратовна" и певица Наzима выступили для жителей Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета" в своем Telegram-канале, концерт проводился возле Аулиекольской трассы близ города Тобыл в Костанайском районе. Он был приурочен открытию новых микрорайонов "Астана" и "Байтерек".

Фото: Telegram/Наша газета

Об участии в концерте певица Наzима поделилась с подписчиками в Instagram.

Фото: Instagram/13nazima

А официальный диджей певицы Аян Жумабеков поделился в Instagram-сторис выступлением группы "Ирина Кайратовна".

Фото: Instagram/dgayan1

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