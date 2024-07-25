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"Ирина Кайратовна" и Наzима выступили для жителей Костанайской области

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 06:40 Фото: Instagram/irinakairatovna
24 июля группа "Ирина Кайратовна" и певица Наzима выступили для жителей Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета" в своем Telegram-канале, концерт проводился возле Аулиекольской трассы близ города Тобыл в Костанайском районе. Он был приурочен открытию новых микрорайонов "Астана" и "Байтерек".

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 06:40

Фото: Telegram/Наша газета

Об участии в концерте певица Наzима поделилась с подписчиками в Instagram.

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 06:40

Фото: Instagram/13nazima

А официальный диджей певицы Аян Жумабеков поделился в Instagram-сторис выступлением группы "Ирина Кайратовна".

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 06:40

Фото: Instagram/dgayan1

Днями ранее в городе Рудный с большим размахом чествовали металлургов. Металлурги получили свои заслуженные награды и подарки – квартиры и машины.

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